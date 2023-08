Fed bude musieť pokračovať v sprísňovaní menovej politiky

Topeka 6. augusta (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) bude zrejme musieť pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, aby spomalila infláciu, uviedla v sobotu (5. 8.) guvernérka Fedu Michelle Bowmanová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Fed podľa Bowmanovej v júli rozhodol správne, keď zvýšil úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu, keďže inflácia zostáva vysoká, rovnako ako aj spotrebiteľské výdavky. K tomu je potrebné ešte pripočítať oživenie na trhu s bývaním a trhu práce.



"Očakávam tiež, že pravdepodobne bude potrebné ďalšie zvyšovanie sadzieb, aby inflácia smerovala k 2-percentnému cieľu menového výboru," uviedla Bowmanová pred Kansaskou asociáciou bankárov.



Bowmanová upozornila, že smerovanie menovej politiky nie je vopred stanovené a že budúce rozhodnutia Fedu budú závisieť od nových údajov z ekonomiky. "Mali by sme byť naďalej pripravení zvýšiť našu kľúčovú sadzbu na niektorom z budúcich zasadnutí, ak prichádzajúce údaje naznačia, že pokrok v oblasti inflácie sa zastavil."



Podľa júnových prognóz Fed očakáva, že jeho kľúčová sadzba ukončí rok na úrovni 5,6 %, čo je o štvrť percentuálneho bodu viac, ako bolo stanovené na zasadnutí Fedu koncom júla.



Menový výbor Fedu koncom júla zvýšil kľúčovú úrokovú sadzbu o štvrť percentuálneho bodu do pásma 5,25 % až 5,50 %. Kľúčová sadzba Fedu sa tak dostala na najvyššiu úroveň od januára 2001.



Šéf Fedu Jerome Powell na tlačovej konferencii po skončení zasadnutia menového výboru (FOMC) uviedol, že Fed by mohol v septembri opäť prerušiť cyklus sprísňovania. Zároveň však ponechal dvere otvorené na ďalšie zvýšenie sadzieb.