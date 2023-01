Fed bude pokračovať aj tento rok vo zvyšovaní úrokových sadzieb

Washington 5. januára (TASR) – Americká centrálna banka bude pokračovať aj tento rok vo zvyšovaní úrokových sadzieb, keďže inflácia zostáva vysoká. Vyplýva to zo zápisnice z decembrového zasadnutia Federálneho rezervného systému (Fed), ktorá bola uverejnená v stredu (4. 1.) neskoro večer. TASR o tom informuje na základe správ AFP a RTTNews.



Podľa predstaviteľov banky by nebolo "vhodné" začať tento rok znižovať úrokové sadzby, ktoré v decembri dosiahli rozpätie 4,25 až 4,50 %, čím náklady na pôžičky v USA stúpli na najvyššiu úroveň od roku 2007.



Fed vlani spustil agresívnu kampaň a sedemkrát zvýšil referenčnú úrokovú sadzbu, aby znížil dopyt a schladil najväčšiu svetovú ekonomiku, keďže inflácia v USA dosiahla 40-ročné maximum.



Predstavitelia Fedu sa domnievajú, že je potrebné zachovať reštriktívnu politiku, kým údaje z ekonomiky neukážu, že inflácia už trvalo klesá k cieľovej úrovni 2 %.



"Žiadni účastníci stretnutia nepredpokladali, že by bolo vhodné začať znižovať úrokové sadzby v roku 2023," uvádza sa v zápisnici.



Fed v decembri spomalil tempo zvyšovania sadzieb na 50 bázických bodov po niekoľkých strmých nárastoch o 75 bázických bodov, pričom najnovšia správa ukazuje, že predstavitelia banky majú obavy z "nesprávneho vnímania" ich krokov. Varovali preto, že uvoľnenie finančných podmienok, najmä ak by bolo spôsobené nesprávnym vnímaním verejnosti, by skomplikovalo úsilie o obnovenie cenovej stability.



Viacerí účastníci stretnutia zdôraznili tiež potrebu dať "jasne najavo", že spomalenie tempa zvyšovania sadzieb nie je znakom oslabenia ich odhodlania, pokiaľ ide o boj s infláciou, ktorá zatiaľ zostáva "neprijateľne vysoká".



Poznamenali tiež, že v uplynulých mesiacoch pravdepodobne podporil spotrebiteľské výdavky silný trh práce. Domácnosti využívali tiež svoje prebytočné úspory z obdobia pandémie, čo by mohlo pokračovať.



Niektorí predstavitelia Fedu však pripomenuli, že rozpočty v domácnostiach s nižšími príjmami sa napínajú, pričom mnohí spotrebitelia prechádzajú na lacnejšie alternatívy. To podľa Fedu to poukazuje na značnú neistotu týkajúcu sa celkového výhľadu spotrebiteľských výdavkov.



Trh práce však zostáva aj naďalej veľmi napätý s nedostatkom ľudí, nízkou nezamestnanosťou a výrazným nárastom miezd. To znepokojuje Fed, ktorý sa obáva, že vyššie mzdy sa premietnu do vyšších nákladov na služby pre spotrebiteľov.



Podľa zápisnice viacerí účastníci zasadnutia poukázali na historickú skúsenosť, ktorá varuje pred predčasným uvoľnením menovej politiky vzhľadom na pretrvávajúcu a neprijateľne vysokú úroveň inflácie.



Fed naznačil tiež, že nakoniec očakáva väčšie zvýšenie sadzieb v tomto roku, ako predpokladal ešte v septembri.



Stredná prognóza signalizuje, že úrokové sadzby sa v roku 2023 zvýšia na tzv. terminálnu sadzbu 5,1 % namiesto na 4,6 % v septembrovej projekcii.