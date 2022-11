Fed bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky

Washington 30. novembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) bude v snahe o skrotenie inflácie pokračovať v sprísňovaní menovej politiky. Úrokové sadzby sa dostanú vyššie, než sa predpokladalo ešte v septembri, a zostanú tam dlhšie, uviedol šéf Fedu Jerome Powell. TASR o tom informuje na základe správ agentúr AP a Reuters.



Powell zároveň vo svojom prejave pred predstaviteľmi think-tanku Brookings Institution signalizoval, že Fed by mohol spomaliť sprísňovanie menovej politiky už na svojom najbližšom zasadnutí v decembri. Varoval však, že boj Fedu proti inflácii sa ani zďaleka neskončil.



To znamená, že menový výbor (FOMC) by mohol na svojom decembrovom (13. a 14. 12.) zasadnutí zdvihnúť kľúčovú sadzbu len o 50 bázických bodov po štyroch zvýšeniach o 75 bázických bodov. Powell však zdôraznil, že spomalenie zvyšovania sadzieb nesmie byť vnímané ako signál skorého ukončenia cyklu sprísňovania menovej politiky.



"Obnovenie cenovej stability bude zrejme vyžadovať, aby úrokové sadzby nejaký čas zostali v reštriktívnom pásme," uviedol Powell. Dodal, že história varuje pred predčasným uvoľnením menovej politiky.