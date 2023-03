Fed bude pravdepodobne musieť zvýšiť úrokové sadzby viac, ako čakal

Washington 7. marca (TASR) - Federálny rezervný systém (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej bany, bude pravdepodobne musieť zvýšiť úrokové sadzby viac, ako sa očakávalo. Dôvodom sú nedávne silné údaje z ekonomiky. Uviedol to v utorok predseda Fedu Jerome Powell. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Januárové štatistiky odhalili silné čísla o zamestnanosti, spotrebiteľských výdavkoch, produkcii výrobného sektora a inflácii.



Fed za uplynulý rok zvýšil svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 4,5 percentuálneho bodu v rámci boja s vysokou infláciou, ktorá tvrdošijne prekračuje jeho dlhodobý cieľ na úrovni 2 %.



"Najnovšie ekonomické údaje sú silnejšie, než sa očakávalo, čo naznačuje, že konečná úroveň úrokových sadzieb bude pravdepodobne vyššia, ako sa pôvodne predpokladalo," uviedol Powell v pripravených poznámkach na vypočutie pred bankovým výborom Senátu.



Medziročný rast spotrebiteľských cien v USA sa v januári síce spomalil, ale len veľmi mierne, na 6,4 % zo 6,5 % v decembri. Stále sa tak drží vysoko nad 2-percentným cieľom centrálnej banky Fed. Zároveň, americká vláda oznámila nezvyčajne veľký nárast počtu nových pracovných miest v januári.



Zatiaľ, čo časť z týchto nečakaných správ o sile ekonomiky mohla byť spôsobená teplým počasím a inými sezónnymi vplyvmi, Fed si podľa Powella uvedomuje, že to môže byť aj signálom, že centrálna banka musí urobiť viac na zmiernenie inflácie. Možno sa dokonca vrátiť k ráznejšiemu zvyšovaniu sadzieb ako o štvrť percenta, ktoré plánovala.



"Ak by všetky údaje naznačovali, že je potrebné rýchlejšie sprísnenie (menovej politiky), budeme pripravení na väčšie tempo zvyšovania sadzieb," povedal Powell.



Fed bude mať svoje ďalšie zasadnutie o menovej politike 21. až 22. marca, pričom tento piatok (10. 3.) zverejní vláda mesačnú správu o zamestnanosti a na budúci týždeň o inflácii, ktorá je teraz kritická pre rozhodnutie Fedu.



V oboch prípadoch však Powellove komentáre znamenajú, že tzv. dezinflačný proces, o ktorom opakovane hovoril na tlačovej konferencii 1. februára, nemusí byť taký hladký. Hoci sa tempo rastu inflácie spomaľuje a vzďaľuje od jej vrcholu v minulom roku k zníženiu na 2 % vedie ešte dlhá cesta a pravdepodobne bude hrboľatá.