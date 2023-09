Fed by mal tento týždeň ponechať úrokové sadzby bez zmeny

Washington 19. septembra (TASR) - Federálny rezervný systém (Fed) v USA začína v utorok svoje dvojdňové zasadnutie venované otázkam menovej politiky. Všeobecne sa očakáva, že na ňom pozastaví zvyšovanie úrokových sadzieb, aby svojím bojom proti inflácii nestiahol najväčšiu svetovú ekonomiku do recesie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Federálny výbor pre operácie na voľnom trhu (FOMC) od marca 2022 jedenásťkrát zvýšil úrokové sadzby s cieľom utlmiť infláciu, ktorá napriek prudkému poklesu zotrváva nad dlhodobou cieľovou hodnotou Fedu 2 %. V auguste medziročný rast spotrebiteľských cien v USA zrýchlil, už druhý mesiac po sebe, a to na 3,7 % z 3,2 % v júli.



FOMC v posledných mesiacoch výrazne spomalil tempo zvyšovania sadzieb, keďže vplyv skorších zvýšení sa začal prejavovať v ekonomike. Podľa údajov spoločnosti CME Group obchodníci na finančných trhoch očakávajú, že Fed v stredu (20. 9.) s 99-percentou pravdepodobnosťou ponechá sadzby na rovnakej úrovni. Hlavná úroková sadzba by tak zotrvala v pásme 5,25 % až 5,50 %.



Spolu s rozhodnutím o úrokových sadzbách Fed zverejní aj aktualizované hospodárske prognózy. Analytici vo všeobecnosti očakávajú, že Fed zlepší svoju prognózu rastu v roku 2023 a zároveň tesne udrží pri živote vyhliadky na ďalšie zvýšenie úrokov ešte do konca tohto roka.