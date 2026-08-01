< sekcia Ekonomika
Fed by mal zvýšiť sadzby, aby obnovil svoju dôveryhodnosť
Šéf Fedu Kevin Warsh signalizoval, že centrálna banka by mohla prehodnotiť svoj inflačný cieľ.
Autor TASR
Saint-Louis 1. augusta (TASR) - Výpredaj štátnych dlhopisov USA počas tohto týždňa ukázal, že americká centrálna banka (Fed) nepôsobí dôveryhodne, pokiaľ ide o jej odhodlanosť bojovať s infláciou. To by mohla zmeniť prostredníctvom zvýšenia úrokových sadzieb, uviedol šéf saintlouiského Fedu Alberto Musalem. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
„V tejto fáze sú skoršie, postupné a pozvoľné kroky v oblasti úrokových sadzieb vhodnejšie, menej nákladné a menej rušivé než prípadné neskoršie, väčšie a prudké zásahy,“ povedal Musalem v rozhovore pre britský denník Financial Times.
Musalem, ktorý je členom menového výboru (FOMC), no tento rok nemá hlasovacie právo, uviedol, že na tohtotýždňovom zasadnutí menového výboru „vyjadril svoju preferenciu“ zvýšiť úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu.
FOMC v stredu (29. 7.) pomerom hlasov 9 ku 3 ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 3,5 % až 3,75 %, kde sa nachádza od decembra 2025. Za sprísnenie (o štvrť percentuálneho bodu) menovej politiky hlasovali šéfovia regionálnych pobočiek Fedu Beth Hammacková z Clevelandu, Neel Kashkari z Minneapolisu a Lorie Loganová z Dallasu.
Šéf Fedu Kevin Warsh signalizoval, že centrálna banka by mohla prehodnotiť svoj inflačný cieľ. To spoločne s rozhodnutím FOMC ponechať úrokové sadzby nezmenené prispelo k tomu, že výnosy 30-ročných amerických štátnych dlhopisov vzrástli až na 5,25 % a dostali sa na najvyššiu úroveň od júla 2007.
„V tejto fáze sú skoršie, postupné a pozvoľné kroky v oblasti úrokových sadzieb vhodnejšie, menej nákladné a menej rušivé než prípadné neskoršie, väčšie a prudké zásahy,“ povedal Musalem v rozhovore pre britský denník Financial Times.
Musalem, ktorý je členom menového výboru (FOMC), no tento rok nemá hlasovacie právo, uviedol, že na tohtotýždňovom zasadnutí menového výboru „vyjadril svoju preferenciu“ zvýšiť úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu.
FOMC v stredu (29. 7.) pomerom hlasov 9 ku 3 ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 3,5 % až 3,75 %, kde sa nachádza od decembra 2025. Za sprísnenie (o štvrť percentuálneho bodu) menovej politiky hlasovali šéfovia regionálnych pobočiek Fedu Beth Hammacková z Clevelandu, Neel Kashkari z Minneapolisu a Lorie Loganová z Dallasu.
Šéf Fedu Kevin Warsh signalizoval, že centrálna banka by mohla prehodnotiť svoj inflačný cieľ. To spoločne s rozhodnutím FOMC ponechať úrokové sadzby nezmenené prispelo k tomu, že výnosy 30-ročných amerických štátnych dlhopisov vzrástli až na 5,25 % a dostali sa na najvyššiu úroveň od júla 2007.