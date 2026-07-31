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Fed by mal zvýšiť sadzby, aby spomalil infláciu
Fed v stredu (29. 7.) v súlade s očakávaniami nezmenil nastavenie menovej politiky.
Autor TASR
Washington 31. júla (TASR) - Predstavitelia americkej centrálnej banky (Fed), ktorí tento týždeň hlasovali proti ponechaniu úrokových sadzieb bez zmeny, podporujú ich okamžité zvýšenie. Dôvodom je pretrvávajúco vysoká inflácia. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Fed v stredu (29. 7.) v súlade s očakávaniami nezmenil nastavenie menovej politiky. Výbor pre menovú politiku (FOMC) pomerom hlasov 9 ku 3 ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 3,5 % až 3,75 %, kde sa nachádza od decembra 2025. Za sprísnenie (o štvrť percentuálneho bodu) menovej politiky hlasovali šéfovia regionálnych pobočiek Fedu, Beth Hammacková z Clevelandu, Neel Kashkari z Minneapolisu a Lorie Loganová z Dallasu.
„Podľa môjho názoru nastal čas, aby menový výbor konal, čím by urýchlil návrat inflácie meranej indexom PCE k nášmu dvojpercentnému cieľu, aby sme splnili záväzok zabezpečiť cenovú stabilitu pre amerických občanov,“ uviedla Hammacková. „Čím dlhšie zostane inflácia vysoká, tým náročnejšie a nákladnejšie bude dostať ju späť na požadovanú úroveň.“
Podobne sa vyjadril aj Kashkari, podľa ktorého je lepšie začať s miernym sprísňovaním menovej politiky už teraz, pretože neskôr možno bude Fed nútený postupovať agresívnejšie.
„Podľa môjho názoru je séria menších úprav menovej politiky lepším riešením než čakať a nakoniec dospieť k záveru, že sú potrebné oveľa razantnejšie opatrenia,“ uviedol Kashkari.
Inflácia sa v Spojených štátoch drží nad dvojpercentným cieľom Fedu už viac ako päť rokov a tento rok sa opäť zrýchlila z dôvodu vojny s Iránom a vplyvu ciel zavedených prezidentom Donaldom Trumpom.
Šéf Fedu Kevin Warsh, ktorý hlasoval za ponechanie sadzieb bez zmeny, zdôraznil, že centrálna banka zostáva pevne odhodlaná vrátiť infláciu na cieľovú úroveň.
„Začali sme novú kapitolu a uvedomujeme si, že viac ako päť rokov inflácie nad cieľom nemožno napraviť za deväť týždňov ani jedným mesiacom miernejšieho rastu cien,“ uviedol Warsh.
Podľa Hammackovej sa však inflácia sama od seba nevráti na cieľovú úroveň. „Faktory na strane ponuky, vrátane cien energií, síce tento rok podporili infláciu, no podľa mňa inflačné tlaky prichádzajú aj zo strany dopytu v ekonomike,“ dodala.
Fed v stredu (29. 7.) v súlade s očakávaniami nezmenil nastavenie menovej politiky. Výbor pre menovú politiku (FOMC) pomerom hlasov 9 ku 3 ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 3,5 % až 3,75 %, kde sa nachádza od decembra 2025. Za sprísnenie (o štvrť percentuálneho bodu) menovej politiky hlasovali šéfovia regionálnych pobočiek Fedu, Beth Hammacková z Clevelandu, Neel Kashkari z Minneapolisu a Lorie Loganová z Dallasu.
„Podľa môjho názoru nastal čas, aby menový výbor konal, čím by urýchlil návrat inflácie meranej indexom PCE k nášmu dvojpercentnému cieľu, aby sme splnili záväzok zabezpečiť cenovú stabilitu pre amerických občanov,“ uviedla Hammacková. „Čím dlhšie zostane inflácia vysoká, tým náročnejšie a nákladnejšie bude dostať ju späť na požadovanú úroveň.“
Podobne sa vyjadril aj Kashkari, podľa ktorého je lepšie začať s miernym sprísňovaním menovej politiky už teraz, pretože neskôr možno bude Fed nútený postupovať agresívnejšie.
„Podľa môjho názoru je séria menších úprav menovej politiky lepším riešením než čakať a nakoniec dospieť k záveru, že sú potrebné oveľa razantnejšie opatrenia,“ uviedol Kashkari.
Inflácia sa v Spojených štátoch drží nad dvojpercentným cieľom Fedu už viac ako päť rokov a tento rok sa opäť zrýchlila z dôvodu vojny s Iránom a vplyvu ciel zavedených prezidentom Donaldom Trumpom.
Šéf Fedu Kevin Warsh, ktorý hlasoval za ponechanie sadzieb bez zmeny, zdôraznil, že centrálna banka zostáva pevne odhodlaná vrátiť infláciu na cieľovú úroveň.
„Začali sme novú kapitolu a uvedomujeme si, že viac ako päť rokov inflácie nad cieľom nemožno napraviť za deväť týždňov ani jedným mesiacom miernejšieho rastu cien,“ uviedol Warsh.
Podľa Hammackovej sa však inflácia sama od seba nevráti na cieľovú úroveň. „Faktory na strane ponuky, vrátane cien energií, síce tento rok podporili infláciu, no podľa mňa inflačné tlaky prichádzajú aj zo strany dopytu v ekonomike,“ dodala.