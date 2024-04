Fed by mohol v tomto roku znížiť úrokové sadzby

Washington 2. apríla (TASR) - Inflácia v Spojených štátoch klesá a ekonomika rastie, vďaka čomu by Federálny rezervný systém (Fed) mohol ešte tento rok pristúpiť k zníženiu svojich úrokových sadzieb. Vyhlásila to v utorok šéfka pobočky Fedu v Clevelande Loretta Mesterová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Aby mohla centrálna banka uvoľniť svoju menovú politiku, musí mať istotu, že trend klesajúcej inflácie pokračuje, dodala Mesterová. Do najbližšieho zasadnutia, ktoré sa uskutoční 30. apríla a 1. mája, podľa nej ešte Fed pravdepodobne potrebné informácie nebude mať k dispozícii. Fed v marci ponechal svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na takmer 23-ročnom maxime v pásme 5,25 % až 5,50 %, kde sa nachádza od júla 2023. Predstavitelia Fedu v tom čase zároveň signalizovali, že do konca tohto roka by mohli sadzbu znížiť trikrát, vždy o štvrť percentuálneho bodu.



Fed naposledy znižoval sadzby na začiatku pandémie ochorenia COVID-19 v marci 2020. V roku 2025 by sadzby mali klesnúť takisto trikrát, ako aj v roku 2026 a potom v blízkej budúcnosti ešte dvakrát, kým sa kľúčová sadzba nedostane na úroveň okolo 2,6 %.



Mesterová ďalej uviedla, že očakáva ďalší pokles inflácie, hoci pomalším tempom ako v minulom roku. Zároveň varovala pred príliš skorým znižovaním sadzieb, ktoré by podľa nej mohlo zvrátiť pokrok dosiahnutý v boji proti rastúcim cenám.