Fed chce vidieť spomalenie inflácie, vyhlásil Powell

Washington 17. mája (TASR) - Americká centrálna banka bude "naďalej tlačiť" na sprísnenie menovej politiky, kým nebude jasné, že inflácia klesá, uviedol to v utorok predseda Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell.



"Potrebujeme vidieť, že inflácia klesá jasným a presvedčivým spôsobom a budeme pokračovať v tlaku, kým to neuvidíme," povedal Powell na podujatí Wall Street Journal. "Ak to neuvidíme, budeme musieť zvážiť agresívnejší postup na sprísnenie finančných podmienok," dodal.



TASR o tom informuje na základe správa AFP a Reuters.