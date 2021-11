Ekonomika USA bude pripravená na zvýšenie sadzieb do konca roka 2022

Washington 8. novembra (TASR) - Ekonomika USA by mohla byť pripravená na prvé zvýšenie úrokových sadzieb centrálnou bankou (Fed) na konci budúceho roka, uviedol zástupca šéfa Fedu Richard Clarida.



Jeho vyjadrenia sú jasným signálom, že Fed sa postupne pripravuje na prijatie ďalších opatrení na skrotenie inflácie a normalizáciu menovej politiky. Minulý týždeň oznámil, že začne obmedzovať mesačné nákupy dlhopisov.



"Aj keď sme ešte ďaleko od toho, aby sme uvažovali o zvýšení úrokových sadzieb," nevyhnutné podmienky na zvýšenie kľúčovej sadzby zrejme budú splnené do konca roka 2022, uviedol Clarida.



Fed znížil svoju kľúčovú sadzbu na nulu v marci 2020, aby pomohol zmierniť ekonomické následky pandémie. Potom tiež spustil masívne mesačné nákupy dlhopisov, aby udržal priaznivé podmienky úverovania pre firmy a domácnosti.



Zotavenie ekonomiky z koronakrízy podporilo spotrebiteľské ceny, ktoré výrazne vzrástli. Dôvodom bol vysoký dopyt, problémy a nedostatky v rámci dodávateľských reťazcov. To vyvolalo obavy zo zrýchlenia inflácie a z agresívneho sprísnenia menovej politiky v budúcom roku.



Clarida vo svojom prejave na Brookings Institution uviedol, že nepočíta s trvalým tlakom na ceny a mzdy. Uznal však, že exitujú riziká ďalšieho zrýchľovania inflácie a že narušenia dodávateľských reťazcov a nedostatky pracovnej sily sú vážne. Nerovnováhy sa však podľa neho časom zmenšia a globálne dodávateľské reťazce a trh práce sa nakoniec prispôsobia bez trvalého tlaku na ceny.



Fed podľa Claridu očakáva, že inflácia sa na budúci rok spomalí na takmer 2 % z 3,7 % v tomto roku.