Fed: Ekonomika USA je ešte stále utlmená, ohrozuje ju pandémia

New York 13. novembra (TASR) - Ekonomika USA sa síce oživuje, ale ešte stále je vo veľkom útlme, a rýchle šírenie nového koronavírusu predstavuje riziko ohrozujúce jej zotavenie, povedal v piatok šéf newyorského Fedu John Williams.



"Aktuálny veľmi rýchly nárast prípadov ochorenia COVID-19 zvyšuje neistotu, ako to ekonomika dokáže zvládnuť," povedal vplyvný predstaviteľ americkej centrálnej banky (Fed) v rozhovore pre britský denník Financial Times (FT). Williams očakáva, že vývoj pandémie spomalí expanziu ekonomiky v prebiehajúcom kvartáli a zrejme aj na začiatku budúceho roka.



Podľa Williamsa bude plné zotavenie ekonomiky závisieť od vývoja vakcíny a ďalších liekov na ochorenie COVID-19. Aktuálne správy o nádejných vakcínach sú pozitívnymi signálmi, že na budúci rok by sa ekonomika mohla posunúť do postpandemickej doby.



Williams sa aj napriek týmto pozitívnym správam obáva, že inflácia zostane v najbližších rokoch nízka, keď ekonomika bude postupne pokračovať v zotavovaní a milióny ľudí sa budú snažiť o návrat do práce. Situácia sa podľa jeho slov síce zlepšuje, ale je potrebné si uvedomiť, že sa to deje v kontexte veľkého šoku spôsobeného padnémiou. "Aj dnešná nezamestnanosť je stále veľmi vysoká a ešte stále sme v hlbokej diere," dodáva.