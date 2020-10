Fed: Ekonomike USA bude trvať ešte 1 rok, kým sa zotaví

Washington 19. októbra (TASR) – Ekonomika USA sa síce razantne zotavuje z veľkého šoku, ktorý jej spôsobila pandémia nového koronavírusu, ale môže to trvať ešte ďalší rok, kým sa vráti na úroveň spred krízy. A trh práce zrejme bude potrebovať ešte dlhšie, kým sa znormalizuje, uviedol zástupca šéfa americkej centrálnej banky (Fed) Richard Clarida.



„Aj keď je zotavovanie z jarného kolapsu ekonomickej aktivity robustné, nezabúdajme na to, že plné zotavenie ekonomiky z recesie spôsobené ochorením COVID-19 má pred sebou ešte dlhú cestu," povedal Clarida počas virtuálnej diskusie zorganizovanej zväzom American Bankers Association. Pandémia podľa neho spôsobila hlbokú recesiu a aj napriek aktuálnemu oživovaniu sú jej vyhliadky "mimoriadne neisté".



Miera nezamestnanosti v USA sa výrazne znížila od svojho pandemického vrcholu – na 7,9 % zo 14,7 % počas jari, ale podľa prognóz Fedu do konca roka 2023 zrejme neklesne pod 4 %.



Podľa Claridu ekonomika bude na zotavenie potrebovať ďalšie monetárne a fiškálne stimuly. Dodal, že Fed použije všetky nástroje, ktoré má k dispozícii, aby podporil ekonomiku a pomohol k jej čo najrýchlejšiemu zotaveniu.