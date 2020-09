Fed kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenil

New York 16. septembra (TASR) - Americký Federálny rezervný systém (Fed) ponechal v stredu kľúčovú úrokovú sadzbu nezmennú v pásme od 0 do 0,25 %.



A prisľúbil, že ju bude udržiavať nízku, kým inflácia nedosiahne jeho cieľovú úroveň 2 % a trh práce maximálnu zamestnanosť. Väčšina predstaviteľov Fedu pritom očakáva, že sa kľúčový úrok nezmenení minimálne do roku 2023.



Fed zdôraznil, že bude pripravený zodpovedajúcim spôsobom upraviť menovú politiku, ak sa vyskytnú riziká, ktoré by mohli brániť dosiahnutiu jeho cieľov.



Pri hodnotení ekonomiky Fed poznamenal, že aktivita a zamestnanosť sa v uplynulých mesiacoch zvýšili, ale zostávajú hlboko pod úrovňami na začiatku roka.



Fed uviedol tiež, že slabší dopyt a výrazne nižšie ceny ropy naďalej tlačia nadol infláciu. Prognózy predstaviteľov Fedu naznačujú, že inflácia zostane pod úrovňou 2 % minimálne do roku 2023.



Podľa najnovších odhadov Fedu sa hrubý domáci produkt (HDP) Spojených štátov zníži o 3,7 % v roku 2020, čo je zlepšenie oproti júnovej prognóze, ktorá počítala s jeho poklesom o 6,5 %.



Fed však smerom nadol revidoval svoje odhady rastu HDP v rokoch 2021 na 4 % a 2022 na 3 %. V roku 2023 predpovedá rast HDP o 2,5 %.



Fed opätovne potvrdil svoj záväzok využívať celú škálu nástrojov na podporu ekonomiky USA.