Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov v USA vzrástli

New York 13. decembra (TASR) - Krátkodobé inflačné očakávania spotrebiteľov v USA sa v novembri zvýšili a očakávania týkajúce sa rastu príjmov klesli. Spotrebitelia teda počítajú s tým, že inflácia v krátkodobom horizonte ešte výraznejšie prevýši nárast miezd, vyplýva z prieskumu newyorského Fedu.



Minulotýždňová správa amerického ministerstva práce ukázala, že spotrebiteľské ceny v novembri medziročne stúpli o 6,8 %, čo bol ich najprudší nárast od roku 1982. Zrýchlenie inflácie podporuje očakávania, že americká centrálna banka (Fed) začne na budúci rok zvyšovať úrokové sadzby.



Inflácia znižuje kúpnu silu a prieskum signalizuje, že spotrebitelia počítajú v krátkodobom horizonte s ešte výraznejším zhoršením než doteraz. Spotrebitelia predpokladajú, že inflácia o 1 rok dosiahne 6 %. Medián očakávaní spotrebiteľov sa v novembri zvýšil z 5,7 % v októbri. Naopak, očakávania týkajúce sa 1-ročného nárastu miezd klesli na 2,8 % z 3 %.



To by znamenalo, že inflácia by v priebehu roka rástla o 3,2 percentuálneho bodu rýchlejšie než mzdy, čo by bol najvýraznejší rozdiel od začiatku realizácie prieskumu v roku 2013.



Medián 3-ročných inflačných očakávaní sa však znížil na 4 % zo 4,2 %, čo bol jeho prvý pokles od júna a len druhý od októbra 2020.