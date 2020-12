Fed mierne zlepšil svoje ekonomické prognózy

Washington 17. decembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v stredu (16. 12.) mierne zlepšila svoje očakávania týkajúce sa vývoja ekonomiky USA v tomto aj budúcom roku.



Fed aktuálne počíta v tomto roku s poklesom hrubého domáceho produktu (HDP) len o 2,4 %. Ešte v septembri predpovedala -3,7 %. Prognózu pre rok 2021 zvýšila na 4,2 % zo 4 %.



Miera nezamestnanosti by mala tento rok dosiahnuť 6,7 % a nie 7,6 %. Na budúci rok by sa mala znížiť na 5 % (septembrová prognóza: 5,5 %).



Menový výbor (FOMC) po svojom zasadnutí v stredu oznámil, že bude pokračovať v nákupe dlhopisov v objeme minimálne 120 miliárd USD (98,45 miliardy eur) mesačne, kým neuvidí výrazný pokrok smerom k svojim cieľom v oblasti zamestnanosti a cenovej stability. Fed zároveň nezmenil úrokové sadzby, takže kľúčový úrok zostal v pásme 0 % až 0,25 %.



Fed ponechal svoju inflačnú predpoveď pre rok 2020 na 1,2 %. Na budúci rok by sa mala zrýchliť na 1,8 % (1,7 %).



(1 EUR = 1,2189 USD)