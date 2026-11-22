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Fed musí pokračovať vo zvyšovaní sadzieb, tvrdí guvernérka L. Cooková
Súčasná úroveň úrokových sadzieb totiž nie je podľa Cookovej dostatočne reštriktívna na zmiernenie cenových tlakov.
Autor TASR
Washington 22. novembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) musí pokračovať v sprísňovaní menovej politiky, aby dostala infláciu pod kontrolu, myslí si členka Rady guvernérov Fedu Lisa Cooková. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Súčasná úroveň úrokových sadzieb totiž nie je podľa Cookovej dostatočne reštriktívna na zmiernenie cenových tlakov. Odkladanie ďalšieho sprísňovania menovej politiky by preto mohlo spôsobiť, že Fed by neskôr musel zvyšovať sadzby ešte výraznejšie.
„Za iných okolností by si menový výbor mohol dovoliť zostať trpezlivý. Naďalej som však presvedčená, že v súčasnej ekonomickej situácii si takýto luxus nemôžeme dovoliť,“ uviedla Cooková v pripravenom prejave pre konferenciu centrálnych bánk v Čile.
Poukázala pritom na vysokú infláciu, ktorá už viac ako päť a pol roka prekračuje dvojpercentný cieľ Fedu. Podľa Cookovej ani septembrové zvýšenie úrokových sadzieb o 25 bázických bodov nestačilo na zmiernenie inflačných tlakov.
„Údaje o inflácii zverejnené od septembrového zvýšenia sadzieb vrátane správ z minulého týždňa mi neposkytujú dostatočné dôkazy o tom, že inflácia sa vracia na udržateľnú trajektóriu,“ uviedla Cooková. Dodala, že existuje len málo dôkazov o poklese inflácie.
Viacerí predstavitelia Fedu v uplynulých týždňoch signalizovali podporu pre ďalšie sprísnenie menovej politiky. Finančné trhy vo všeobecnosti očakávajú, že menový výbor (FOMC) sadzby zvýši v decembri a aj v budúcom roku bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky.
Väčšina predstaviteľov Fedu uprednostňuje postupné zvyšovanie sadzieb, ktoré by ekonomike poskytlo čas prispôsobiť sa vyšším nákladom na financovanie. Niektorí však vzhľadom na najnovšie údaje o inflácii pripúšťajú potrebu razantnejšieho postupu.
Cooková varovala, že príliš pomalá reakcia centrálnej banky môže v budúcnosti spôsobiť väčšie ekonomické škody.
„Ak budeme so zvyšovaním sadzieb čakať príliš dlho, riskujeme, že zostaneme pozadu za vývojom inflácie. Neskôr by sme potom mohli byť nútení zvýšiť sadzby výraznejšie a vo väčšom rozsahu, čo by mohlo zvýšiť napätie vo finančnom systéme a zbytočne poškodiť americké domácnosti,“ uviedla.
Podľa Cookovej zostávajú finančné podmienky v USA naďalej uvoľnené a dostatočne neobmedzujú ekonomickú aktivitu. Vyhliadky ekonomiky USA však hodnotí pozitívne. Rast ekonomiky je podľa nej silný a zrýchľuje sa, zatiaľ čo situácia na trhu práce zostáva stabilná.
Súčasná úroveň úrokových sadzieb totiž nie je podľa Cookovej dostatočne reštriktívna na zmiernenie cenových tlakov. Odkladanie ďalšieho sprísňovania menovej politiky by preto mohlo spôsobiť, že Fed by neskôr musel zvyšovať sadzby ešte výraznejšie.
„Za iných okolností by si menový výbor mohol dovoliť zostať trpezlivý. Naďalej som však presvedčená, že v súčasnej ekonomickej situácii si takýto luxus nemôžeme dovoliť,“ uviedla Cooková v pripravenom prejave pre konferenciu centrálnych bánk v Čile.
Poukázala pritom na vysokú infláciu, ktorá už viac ako päť a pol roka prekračuje dvojpercentný cieľ Fedu. Podľa Cookovej ani septembrové zvýšenie úrokových sadzieb o 25 bázických bodov nestačilo na zmiernenie inflačných tlakov.
„Údaje o inflácii zverejnené od septembrového zvýšenia sadzieb vrátane správ z minulého týždňa mi neposkytujú dostatočné dôkazy o tom, že inflácia sa vracia na udržateľnú trajektóriu,“ uviedla Cooková. Dodala, že existuje len málo dôkazov o poklese inflácie.
Viacerí predstavitelia Fedu v uplynulých týždňoch signalizovali podporu pre ďalšie sprísnenie menovej politiky. Finančné trhy vo všeobecnosti očakávajú, že menový výbor (FOMC) sadzby zvýši v decembri a aj v budúcom roku bude pokračovať v sprísňovaní menovej politiky.
Väčšina predstaviteľov Fedu uprednostňuje postupné zvyšovanie sadzieb, ktoré by ekonomike poskytlo čas prispôsobiť sa vyšším nákladom na financovanie. Niektorí však vzhľadom na najnovšie údaje o inflácii pripúšťajú potrebu razantnejšieho postupu.
Cooková varovala, že príliš pomalá reakcia centrálnej banky môže v budúcnosti spôsobiť väčšie ekonomické škody.
„Ak budeme so zvyšovaním sadzieb čakať príliš dlho, riskujeme, že zostaneme pozadu za vývojom inflácie. Neskôr by sme potom mohli byť nútení zvýšiť sadzby výraznejšie a vo väčšom rozsahu, čo by mohlo zvýšiť napätie vo finančnom systéme a zbytočne poškodiť americké domácnosti,“ uviedla.
Podľa Cookovej zostávajú finančné podmienky v USA naďalej uvoľnené a dostatočne neobmedzujú ekonomickú aktivitu. Vyhliadky ekonomiky USA však hodnotí pozitívne. Rast ekonomiky je podľa nej silný a zrýchľuje sa, zatiaľ čo situácia na trhu práce zostáva stabilná.