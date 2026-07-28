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Fed na júlovom zasadnutí pravdepodobne potvrdí svoje úrokové sadzby
Svojimi rozhodnutiami o úrokových sadzbách sa Fed systém snaží nájsť rovnováhu medzi cenovou stabilitou a udržaním čo najvyššej miery zamestnanosti.
Autor TASR
Washington 28. júla (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) rozhodne v stredu (29. 7.) o ďalšom smerovaní menovej politiky. Vzhľadom na pretrvávajúcu vysokú infláciu v Spojených štátoch očakáva veľká väčšina ekonómov potvrdenia úrokových sadzieb na súčasnej úrovni. Znamenalo by, to že Federálny rezervný systém už piatykrát v tomto roku ponechá svoju kľúčovú sadzbu v rozpätí 3,5 % až 3,75 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DAP.
Fed svoje rozhodnutie oznámi v stredu o 20.00 h SELČ. Šéf Fedu Kevin Warsh nedávno zdôraznil, že tvorcovia menovej politiky nebudú tolerovať pretrvávajúcu vysokú infláciu. Scenár, v ktorom by centrálna banka v snahe stabilizovať ceny zvýšila úrokové sadzby, sa však považuje za nepravdepodobný. V júni medziročná miera inflácie klesla výraznejšia, ako sa očakávalo, a dosiahla 3,5 %.
Svojimi rozhodnutiami o úrokových sadzbách sa Fed systém snaží nájsť rovnováhu medzi cenovou stabilitou a udržaním čo najvyššej miery zamestnanosti.
Fed svoje rozhodnutie oznámi v stredu o 20.00 h SELČ. Šéf Fedu Kevin Warsh nedávno zdôraznil, že tvorcovia menovej politiky nebudú tolerovať pretrvávajúcu vysokú infláciu. Scenár, v ktorom by centrálna banka v snahe stabilizovať ceny zvýšila úrokové sadzby, sa však považuje za nepravdepodobný. V júni medziročná miera inflácie klesla výraznejšia, ako sa očakávalo, a dosiahla 3,5 %.
Svojimi rozhodnutiami o úrokových sadzbách sa Fed systém snaží nájsť rovnováhu medzi cenovou stabilitou a udržaním čo najvyššej miery zamestnanosti.