Fed: Náklady na clá D. Trumpa pravdepodobne znášajú spotrebitelia

Washington 29. mája (TASR) - Náklady na clá prezidenta Donalda Trumpa pravdepodobne znášajú americkí spotrebitelia. Vyplýva to zo zápisnice zo zasadania Federálneho rezervného systému (Fed), ktorý plní úlohu centrálnej banky, začiatkom mája. TASR o tom informuje na základe správy portálu RTÉ.



Trump od svojho návratu do Bieleho domu v januári 2025 začal postupne zavádzať clá, čo znepokojilo investorov a otriaslo globálnymi finančnými trhmi.



Zasadnutie Fedu 6. a 7. mája sa konalo po tom, čo Trump oznámil pozastavenie tzv. recipročných ciel na 90 dní, ktorými pohrozil desiatkam obchodných partnerov. A krátko predtým, ako Biely dom predstavil obchodnú dohodu s Britániou a dočasne znížil na 90 dní clá pre Čínu, čo pomohlo upokojiť niektoré obavy trhu.



Menový výbor Fedu na májovom zasadaní ponechal referenčnú úrokovú sadzbu v pásme 4,25 % až 4,50 %, kde ju drží od decembra, keďže naďalej bojuje proti inflácii, ktorá sa drží nad cieľom Fedu na úrovni 2 %.



„Mnohí predstavitelia poznamenali, že správy od ich obchodných kontaktov alebo z prieskumov naznačujú, že firmy vo všeobecnosti plánujú čiastočne alebo úplne preniesť zvýšenie nákladov súvisiacich s clami na spotrebiteľov,“ uviedol Fed v zápisnici zo zasadnutia, ktorá bola zverejnená v stredu (28. 5.) večer.



V zápisnici sa ďalej uvádza, že „výbor by mohol čeliť náročným kompromisom, ak sa zvýšená inflácia ukáže ako pretrvávajúca, zatiaľ čo výhľady rastu a zamestnanosti sa oslabujú“.



Fed má dvojitý mandát konať nezávisle v boji proti inflácii aj nezamestnanosti.



Názory predstaviteľov Fedu sa zhodujú s názormi mnohých ekonómov, ktorí považujú Trumpove colné poplatky za inflačné a škodlivé pre hospodársky rast.



Trump a jeho spojenci trvajú na tom, že clá sú súčasťou širšieho politického mixu a že celkový balík ekonomických plánov amerického prezidenta vrátane zníženia daní a deregulácie by mal podporiť hospodársky rast.



Vzhľadom na veľkú neistotu súvisiacu s clami sa predstavitelia Fedu rozhodli, že je rozumné ponechať sadzby tam, kde sú.



„Účastníci zasadania sa zhodli, že vzhľadom na stále solídny hospodársky rast a trh práce a súčasnú mierne reštriktívnu menovú politiku je výbor v dobrej pozícii počkať na jasnejšie vyhliadky inflácie a hospodárskej aktivity,“ dodal Fed.