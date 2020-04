Fed nakupuje denne aktíva za 41 miliárd USD

New York 21. apríla (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) denne nakupuje aktíva za 41 miliárd USD (37,75 miliardy eur) a nie je sama.



Bilancie centrálnych bánk na pozadí ich nákupnej horúčky rastú na rekordné úrovne, čo vyvoláva otázky, kam až sa môžu nafúknuť a či bude niekedy možné tieto aktíva predať späť na trhy. Centrálnym bankám sa počas desaťročia po finančnej kríze veľmi nedarilo znižovať svoje podstatne menšie portfóliá a teraz musia financovať ekonomiky v ére koronakrízy, ktorá spôsobuje bezprecedentný tlak na vládne rozpočty a ohrozuje existenciu firiem.



"Nakúpené objemy sú enormné, čo nám ukazuje, akú obrovskú podporu potrebuje ekonomika, keď je zatvorená," uviedol ekonóm Deutsche Bank Torsten Slok. Dodal, že centrálne banky mali problémy so zbavovaním sa aktív po finančnej kríze z rokov 2008 a 2009, pričom teraz nakupujú oveľa väčšie objemy.



Centrálne banky skupiny najrozvinutejších krajín sveta G7 v marci nakúpili finančné aktíva v celkovej hodnote 1,4 bilióna USD, čo je takmer päťnásobok v porovnaní s doterajším mesačným rekordom z apríla 2009, vyplýva z analýzy Bloomberg Economics. Experti Morgan Stanley odhadujú, že Fed, Európska centrálna banka (ECB), Bank of Japan (BoJ) a Bank of England (BoE) zvýšia svoje bilancie celkovo o 6,8 bilióna USD.



V najbližších mesiacoch, keď sa zabezpečí dostatok likvidity na trhu, centrálne banky presunú svoju pozornosť k tomu, aby dlhodobo udržali úrokové sadzby nízko, čo podporí zotavenie a vládam uľahčí financovanie rozpočtov. Možno síce spomalia tempo nákupu aktív, ale určite to nebude znamenať žiaden obrat a expanzia ich bilancií bude pokračovať.



(1 EUR = 1,0860 USD)