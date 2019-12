Fed zatiaľ nebude modifikovať menovú politiku

New York 18. decembra (TASR) - Situácia v ekonomike USA by sa musela výrazne zmeniť, aby americká centrálna banka modifikovala nastavenie svojej menovej politiky, uviedol šéf newyorského Fedu John Williams.



Nastavenie menovej politiky je primerané, povedal Williams pre CNBC. "Ako sme však dokázali v minulosti, ak nastane posun, ak sa ekonomické podmienky skutočne zmenia, sme samozrejme pripravení prispôsobiť tomu aj menovú politiku."



Fed tento rok trikrát znížil úrokové sadzby a takmer kompletne zvrátil svoje vlaňajšie sprísňovanie. V roku 2018 Fed zvýšil sadzby štyrikrát, pričom posledné sprísnenie prehĺbilo koncoročný výpredaj na akciovom trhu.



"Znížením sadzieb, ktoré sme urobili v tomto roku, sme vytvorili situáciu, v ktorej je menová politika akomodatívna a podporuje rast," uviedol Williams. "To je dobrá pozícia vzhľadom na to, čo sa deje v ekonomike."



Fed na svojom poslednom zasadnutí minulý týždeň v súlade s očakávaním nezmenil nastavenie menovej politiky. Šéf Jerome Powell uviedol, že predpokladom zvýšenia sadzieb je trvale zvýšená inflácia.