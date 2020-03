Fed nečakane znížil úrokové sadzby o 50 bázických bodov

Washington 3. marca (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v utorok nečakane znížila úrokové sadzby o 50 bázických bodov. Týmto mimoriadnym uvoľnením menovej politiky sa snaží podporiť ekonomiku zasiahnutú epidémiou koronavírusu.



Kľúčová sadzba po znížení klesla do pásma 1 % až 1,25 % z 1,50 % až 1,75 %. Je to prvé núdzové zníženie od finančnej krízy a prichádza v čase veľkej volatility na Wall Street a hlasnej kritiky prezidenta Donalda Trumpa, ktorý opakovane požadoval uvoľnenie menovej politiky.



"Koronavírus predstavuje rastúce riziko pre ekonomickú aktivitu," uviedol Fed vo vyhlásení. Dodal, že vzhľadom na toto riziko sa menový výbor (FOMC) rozhodol podporiť dosiahnutie cieľa maximálnej zamestnanosti a cenovej stability znížením kľúčovej sadzby.



Trhy teraz čakajú na tlačovú konferenciu Fedu, ktorá by sa mala začať o 17.00 SEČ.



Fed minulý rok znížil kľúčovú sadzbu trikrát celkovo o 75 bázických bodov. Trhy vo všeobecnosti počítali s tým, že Fed tento mesiac zníži kľúčový úrok o 50 bázických bodov, predpokladali však, že sa to stane až na pravidelnom zasadnutí FOMC, ktoré sa bude konať 17. až 18. marca. Ekonómovia Goldman Sachs už cez víkend predpovedali, že by sa to mohlo stať aj skôr.



Fed okrem kľúčového úroku takisto o 50 bodov znížil aj sadzbu na nadmerné bankové rezervy IOER. Akciové trhy sa po oznámení Fedu posilnili.