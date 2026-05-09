Fed nemá dôvody, aby v blízkej budúcnosti znížil úrokové sadzby
V apríli sa v USA mimo poľnohospodárstvo vytvorilo 115.000 nových pracovných miest.
Autor TASR
Washington 9. mája (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) má čoraz menej dôvodov na zníženie úrokových sadzieb v blízkej budúcnosti. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Piatková správa (8. 5.) o aprílovom vývoji trhu práce v USA priniesla ďalší dôkaz, že väčším problémom pre Fed je rast životných nákladov než oslabenie na trhu práce.
V apríli sa v USA mimo poľnohospodárstvo vytvorilo 115.000 nových pracovných miest. Toto číslo nie je síce ohromujúce, no je ďalším signálom, že situácia na trhu práce sa natoľko stabilizovala, že klesol tlak na znižovanie sadzieb.
Naopak, v prípade inflácie je len málo dôkazov, že by sa vyvíjala podobne priaznivo. To pravdepodobne spôsobí, že menový výbor (FOMC) nebude dlhší čas meniť úrokové sadzby.
„Fed teraz presunie svoju pozornosť na obmedzovanie rizík zrýchlenia inflácie, keďže trh práce sa zjavne vrátil do normálu,“ uviedla šéfka multisektorového investičného oddelenia Goldman Sachs Asset Management Lindsay Rosnerová. Dodala, že FOMC možno už na júnovom zasadnutí vypustí zo svojho vyhlásenia signalizáciu uvoľňovania menovej politiky v budúcnosti.
