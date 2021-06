Fed neplánuje zahrnúť otázku klímy do menovej politiky

Washington 4. júna (TASR) - Americká centrálna banka neplánuje zapracovať otázku klimatickej zmeny do svojej menovej politiky. Uviedol to v piatok prezident Federálneho rezervného systému (Fed) Jerome Powell.



Aj keď meniaca sa klíma je pre dlhodobý vývoj ekonomiky rizikom, na súčasnú menovú politiku Fedu podľa Powella vplyv nemá. A podľa neho by sa tento postoj americkej centrálnej banky meniť nemal.



"Klimatická zmena nemá vplyv pri stanovovaní našej menovej politiky," povedal Powell v rámci panelovej diskusie o tom, ako by mohol finančný sektor riešiť riziká vyplývajúce z klimatickej zmeny. "Centrálne banky môžu hrať významnú úlohu pri tvorbe analýz, kvantifikácii rizík. My však nie sme a ani neplánujeme byť tými, ktorí rozhodujú o riešení klimatických problémov. Táto úloha patrí vládam," dodal Powell. Vyjadrenia šéfa Fedu sú v ostrom kontraste s centrálnymi bankármi z Európy a Číny, ktorí sa zúčastnili na panelovej diskusii a ktorí zastávajú omnoho aktivistickejší prístup v tejto oblasti.



Fed v oblasti klimatickej zmeny vyvinul určitú aktivitu. Pripojil sa k Skupine pre zelenší finančný systém (NGFS - Network for Greening the Financial System) a začal pracovať na viacerých výskumoch o jej vplyve na ekonomiku. S aktivitami v súvislosti s klimatickou zmenou však nesúhlasia republikáni v americkom Kongrese, podľa ktorých otázky klímy nepatria do mandátu Fedu. Tým je podľa nich výhradne zabezpečovanie maximálnej zamestnanosti a cenovej stability.