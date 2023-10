Bostic nepredpokladá ďalšie zvyšovanie sadzieb ani recesiu v USA

Atlanta 10. októbra (TASR) - Americká centrálna banka Fed možno nebude musieť ďalej zvyšovať náklady na pôžičky a ekonomika neskĺzne do recesie, aj keď doterajšie zvýšenie úrokov spomalilo nielen infláciu, ale aj hospodárstvo. Uviedol to v utorok prezident a generálny riaditeľ Fedu v Atlante Raphael W. Bostic na podujatí Americkej bankovej asociácie. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



"Vlastne si nemyslím, že musíme ešte zvyšovať sadzby, aby sme dostali príliš vysokú infláciu späť k cieľu Fedu na úrovni 2 %," povedal Bostic.



Menová politika je podľa neho dostatočne reštriktívna a "veľká časť" z vplyvu doterajšieho dvíhania úrokových sadzieb Fedu zjavne ešte len príde, poznamenal s tým, že americká ekonomika má stále veľkú dynamiku, čo jej možno umožní spomaliť bez toho, aby sa prepadla do recesie.



Konflikt medzi Izraelom a palestínskym militantným hnutím Hamas, ktorý vypukol cez víkend, však vytvára neistotu pre Spojené štáty a globálnu ekonomiku, skonštatoval Bostic, podľa ktorého to povedie k prehodnoteniu investícií a ovplyvní trhy.



Pripomenul tiež, že uplynulých rokoch sa objavilo plno neočakávaných udalostí vrátane pandémie ochorenia COVID-19 a ruskej invázie na Ukrajinu. To ho naučilo "byť pripravený a v prípade potreby prejsť do akčného režimu". Preto, ak budú údaje z ekonomiky iné, ako sa očakáva, Fed bude možno musieť zvýšiť úroky, dodal Bostic.