Fed nezmenil nastavenie menovej politiky

Washington 10. júna (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Menový výbor (FOMC) ponechal hlavnú sadzbu prakticky na nule. Takisto uviedol, že sadzby zostanú v blízkosti nuly až do konca roka 2022. A to aj napriek tomu, že Fed očakáva v budúcom roku oživenie ekonomiky a jej nárast o 5 %.



Fed spoločne s rozhodnutím o nastavení menovej politiky zverejnil nové ekonomické prognózy. Aktuálne počíta v tomto roku s poklesom ekonomiky o 6,5 %. Dôvodom sú reštriktívne opatrenia prijaté na zastavenie pandémie nového koronavírusu. V roku 2021 potom počíta s expanziou o 5 % a v roku 2022 o 3,5 %.



Miera nezamestnanosti by mala tento rok dosiahnuť 9,3 % a potom postupne klesať na 6,5 % v roku 2021 a na 5,5 % v roku 2022. Fed prognózuje tento rok infláciu na úrovni 0,8 %. Na budúci rok by sa mala zrýchliť na 1,6 % a v roku 2021 na 1,7 %.



Fed zopakoval svoj záväzok z aprílového zasadnutia, podľa ktorého nezmení hlavnú sadzbu, kým nebude presvedčený, že ekonomika úplne zvládla aktuálnu krízu a smeruje k plnej zamestnanosti a cenovej stabilite.



Fed bude tiež pokračovať v nákupe aktív doterajším tempom. Vládne dlhopisy nakupuje v objeme 80 miliárd USD (70,33 miliardy eur) mesačne a cenné papiere kryté hypotékami v objeme 40 miliárd USD mesačne.



(1 EUR = 1,1375 USD)