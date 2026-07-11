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Fed odkázal Kongresu, že zníži infláciu
Výnosy štátnych dlhopisov USA od začiatku roka stúpli a trh počíta so zvýšením úrokových sadzieb Fedu.
Autor TASR
Washington 11. júla (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) odkázala Kongresu, že zníži infláciu. TASR o tom informuje na základe správy yahoo finance.
Fed vo svojej polročnej Správe o menovej politike určenej pre Kongres, ktorá bola zverejnená v piatok (10. 7.), uviedol, že v prostredí zvýšenej inflácie „zabezpečí cenovú stabilitu“.
Šéf Fedu Kevin Warsh má na budúci utorok a stredu (14. a 15. 7.) vypovedať pred oboma komorami Kongresu, najprv pred Výborom Snemovne reprezentantov pre finančné služby a potom pred Bankovým výborom Senátu. Šéf Fedu je zo zákona povinný vystúpiť pred Kongresom dvakrát ročne.
Zákonodarcovia zrejme zahrnú Warsha otázkami o vyhliadkach ekonomiky, inflácie a menovej politiky. Nedá sa však čakať, že Warsh bude príliš otvorený.
Hoci šéf Fedu minulý týždeň počas panelovej diskusie v Portugalsku znovu zdôraznil záväzok centrálnej banky znížiť infláciu, odmietol hovoriť o svojom hodnotení ekonomiky či o ďalšej trajektórii úrokových sadzieb. Warsh opakovane vyhlásil, že nebude poskytovať smerovanie očakávaní (forward guidance).
Fed v piatkovej správe uviedol, že inflácia zostáva zvýšená. Dôvodom je nárast cien energií v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Ďalšími faktormi sú clá, ktoré zvýšili ceny spotrebných tovarov, a vysoký dopyt po polovodičoch a ďalších komponentoch používaných pri výstavbe dátových centier. Hoci sa ceny služieb zvýšili, podľa predstaviteľov Fedu nebude tento rast trvalý.
Výnosy štátnych dlhopisov USA od začiatku roka stúpli a trh počíta so zvýšením úrokových sadzieb Fedu.
Zápisnica z júnového zasadnutia menového výboru Fedu (FOMC) ukázala, že väčšina jeho predstaviteľov vidí tento rok dve možné trajektórie menovej politiky. Skutočný vývoj bude podľa nich závisieť od vývoja inflácie, ak klesne, úrokové sadzby zostanú na aktuálnej úrovni, prípadne sa znížia. Ak sa však tempo rastu cien nespomalí, prichádza do úvahy aj zvýšenie sadzieb.
Fed vo svojej polročnej Správe o menovej politike určenej pre Kongres, ktorá bola zverejnená v piatok (10. 7.), uviedol, že v prostredí zvýšenej inflácie „zabezpečí cenovú stabilitu“.
Šéf Fedu Kevin Warsh má na budúci utorok a stredu (14. a 15. 7.) vypovedať pred oboma komorami Kongresu, najprv pred Výborom Snemovne reprezentantov pre finančné služby a potom pred Bankovým výborom Senátu. Šéf Fedu je zo zákona povinný vystúpiť pred Kongresom dvakrát ročne.
Zákonodarcovia zrejme zahrnú Warsha otázkami o vyhliadkach ekonomiky, inflácie a menovej politiky. Nedá sa však čakať, že Warsh bude príliš otvorený.
Hoci šéf Fedu minulý týždeň počas panelovej diskusie v Portugalsku znovu zdôraznil záväzok centrálnej banky znížiť infláciu, odmietol hovoriť o svojom hodnotení ekonomiky či o ďalšej trajektórii úrokových sadzieb. Warsh opakovane vyhlásil, že nebude poskytovať smerovanie očakávaní (forward guidance).
Fed v piatkovej správe uviedol, že inflácia zostáva zvýšená. Dôvodom je nárast cien energií v dôsledku konfliktu na Blízkom východe. Ďalšími faktormi sú clá, ktoré zvýšili ceny spotrebných tovarov, a vysoký dopyt po polovodičoch a ďalších komponentoch používaných pri výstavbe dátových centier. Hoci sa ceny služieb zvýšili, podľa predstaviteľov Fedu nebude tento rast trvalý.
Výnosy štátnych dlhopisov USA od začiatku roka stúpli a trh počíta so zvýšením úrokových sadzieb Fedu.
Zápisnica z júnového zasadnutia menového výboru Fedu (FOMC) ukázala, že väčšina jeho predstaviteľov vidí tento rok dve možné trajektórie menovej politiky. Skutočný vývoj bude podľa nich závisieť od vývoja inflácie, ak klesne, úrokové sadzby zostanú na aktuálnej úrovni, prípadne sa znížia. Ak sa však tempo rastu cien nespomalí, prichádza do úvahy aj zvýšenie sadzieb.