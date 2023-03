Fed: Odlev vkladov z menších amerických bánk môžu pocítiť malé podniky

Lexington 28. marca (TASR) - Presun vkladov Američanov z menších do veľkých bánk môže mať výrazný vplyv na menšie firmy. Tie sú totiž do veľkej miery závislé práve od úverov z komunitných a regionálnych finančných inštitúcií. Uviedol to člen rady guvernérov americkej centrálnej banky Philip Jefferson. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Sústreďujeme sa na makroekonomiku, sme si však vedomí potenciálnych distribučných aspektov, ak budú klienti vyberať hotovosť z menších bánk," povedal Jefferson.



Zatvorenie kalifornskej banky Silicon Valley Bank (SVB) 10. marca a krátko na to aj newyorskej Signature Bank spôsobilo výrazný odlev vkladov z menších amerických bánk v prospech veľkých finančných inštitúcií. Na to poukázali údaje Fedu z minulého týždňa, podľa ktorých zaznamenal objem vkladov malých bánk rekordný pokles a podľa Jeffersona "sa dôsledky (pre podniky) ešte len ukážu".



Fed zverejnil, že objem vkladov v malých bankách, za ktoré sú v USA považované všetky banky až na 25 najväčších komerčných bánk, klesol v týždni do 15. marca, teda v týždni, v ktorom úrady zatvorili SVB a Signature Bank, o 119 miliárd USD (110,46 miliardy eur) na 5,46 bilióna USD. Rozsah poklesu bol tak viac než dvojnásobný v porovnaní s predchádzajúcim rekordným poklesom vkladov a v percentuálnom vyjadrení to bol najvýraznejší pokles objemu vkladov za 15 rokov. Naopak vklady vo veľkých bankách v danom týždni vzrástli o 67 miliárd USD na 10,74 bilióna USD.



(1 EUR = 1,0773 USD)