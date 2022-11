Fed opäť zvýšil referenčnú úrokovú sadzbu o 0,75 percentuálneho bodu

Washington 2. novembra (TASR) – Federálny rezervný systém (Fed), ktorý v USA plní úlohu centrálnej banky, v stredu opäť prudko zvýšil úrokové sadzby v snahe zabrzdiť infláciu a chladiť ekonomiku pred voľbami do Kongresu na budúci týždeň. TASR o tom informuje na základe správ AFP a Reuters.



Fed v stredu zvýšil svoju referenčnú úrokovú sadzbu o 0,75 percentuálneho bodu, už štvrté zasadanie po sebe, na rozpätie od 3,75 % do 4 % z pôvodných 3 % na 3,25 %.



"Menový výbor očakáva, že pokračujúce zvyšovanie cieľového rozpätia bude vhodné na dosiahnutie pozície menovej politiky, ktorá je dostatočne reštriktívna na to, aby sa inflácia časom vrátila na 2 %," uviedol Fed vo vyhlásení.



Najnovšie zvýšenie posunulo referenčnú sadzbu Fedu bližšie k úrovniam, o ktorých sa mnohí domnievajú, že sú blízko vrcholu alebo tzv. terminálnej sadzby.



Projekcie, ktoré Fed zverejnil po septembrovom zasadnutí, ukázali, že jeho členovia uprednostňovali zvýšenie sadzieb na 4,4 % do konca roka a očakávajú vrchol okolo úrovne 4,6 % v roku 2023.



Niektorí sa však domnievajú, že Fed možno nebude musieť dosiahnuť hornú hranicu projekcií, pretože v nadchádzajúcich mesiacoch sa pravdepodobne objavia dôkazy o spomalení ekonomiky.



Fed však zdôraznil, že tempo zvyšovania úrokov bude závisieť od údajov z ekonomiky. Tie najnovšie pritom aj naďalej poukazujú na silný trh práce a infláciu.



Americká centrálna banka sa tento rok pustila do agresívnej kampane na kontrolu inflácie, ktorá dosiahla najrýchlejšie tempo rastu za celé desaťročia. Vyššie ceny zvyšujú tlak na domácnosti a ekonomické otázky sa tak dostávajú do centra pozornosti voličov.



Americkí centrálni bankári pritom kráčajú po tenkom ľade, keď sa snažia skrotiť infláciu a vyhnúť sa skĺznutiu ekonomiky do recesie. A politici zase neustále tlačia na predstaviteľov Fedu, aby podporovali maximálnu zamestnanosť, stabilné ceny a mierne úrokové sadzby.



Demokratická strana prezidenta Joea Bidena čelí pred voľbami rastúcej frustrácii voličov z vysokej inflácie a riskuje stratu kontroly nad oboma komorami Kongresu v prospech opozičných republikánov.



Fed od začiatku veľmi jasne deklaroval, že jeho hlavným cieľom je dostať infláciu pod kontrolu.