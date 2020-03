Fed oznámil nové opatrenia, ceny ropy vzrástli o vyše 4 %

Singapur 24. marca (TASR) - Ceny ropy zaznamenali v utorok výrazné zotavenie, pričom cena ropy Brent vzrástla o vyše 4 % nad 28 USD za barel (159 litrov). Ropné trhy podporili najmä informácie z USA, ktoré naznačujú výraznú pomoc pre americkú ekonomiku.



Najskôr, keď sa v Kongrese nevedeli dohodnúť na detailoch podpory pre ekonomiku zápasiacu s dôsledkami šírenia nového koronavírusu, americká centrálna banka Fed oznámila nové opatrenia na podporu hospodárstva. Vyhlásila, že je pripravená nakupovať vládne dlhopisy a ďalšie aktíva v takom objeme, v akom to bude potrebné. Navyše, neskôr trhy podporil aj americký minister financií Steven Mnuchin. Ako uviedol, je presvedčený, že Kongres je blízko k dohode o podpore pre ekonomiku v hodnote 2 bilióny USD (1,85 bilióna eur).



Cena severomorskej ropnej zmesi Brent s dodávkou v máji dosiahla do 7.32 h SEČ 28,12 USD za barel. Oproti pondelkovej uzávierke (23. 3.) to predstavuje rast o 1,09 USD alebo 4,03 %.



Cena americkej ľahkej ropy WTI dosiahla 24,44 USD za barel. V porovnaní s predchádzajúcou uzávierkou to znamená rast o 1,08 USD alebo 4,62 %.



Podľa ekonómov je však potrebné počítať s ďalšími výkyvmi. "Výrazné výkyvy na ropných trhoch sa tak skoro neskončia a obchodníci by nemali byť prekvapení, ak najnovší rast cien sa opäť začne oslabovať," povedal Edward Moya, analytik z maklérskej spoločnosti OANDA.



(1 EUR = 1,0783 USD)