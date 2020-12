Fed plánuje pokračovať v nákupoch dlhopisov

Washington 16. decembra (TASR) - Americká centrálna banka bude pokračovať v nákupoch vládnych dlhopisov dovtedy, dokiaľ ekonomika nezaznamená "výrazný" pokrok. Uviedol to v stredu Federálny rezervný systém (Fed). Zároveň dodal, že krátkodobé úrokové sadzby bude aj naďalej držať v blízkosti nuly.



Americká centrálna banka naposledy znížila kľúčovú úrokovú sadzbu v marci, keď ju skresala o 100 bázických bodov do pásma 0 až 0,25 %. Zároveň spustila program kvantitatívneho uvoľňovania v hodnote 700 miliárd USD (574,29 miliardy eur) s cieľom podporiť ekonomiku zápasiacu s prvou vlnou pandémie nového koronavírusu.



Predstavitelia centrálnej banky zároveň v stredu zlepšili vyhliadky vývoja ekonomiky v budúcom roku v porovnaní s ostatnými odhadmi zo septembra. Pod optimistickejší odhad sa s veľkou pravdepodobnosťou podpísali vakcíny, ktoré jednotlivé štáty začali postupne schvaľovať. V súvislosti s nezamestnanosťou Fed najnovšie uviedol, že do konca roka 2021 by mohla klesnúť na 5 %. V súčasnosti dosahuje 6,7 %.



(1 EUR = 1,2189 USD)