Fed po súdnom rozhodnutí o clách naznačil možnosť zníženia sadzieb

Washington 29. mája (TASR) - Federálny rezervný systém (Fed) v USA by mohol znížiť úrokové sadzby, ak sa zredukujú clá, ktoré zaviedol prezident Donald Trump, vyhlásil vo štvrtok vysoký predstaviteľ americkej centrálnej banky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP.



Trump v apríli zaviedol 10-percentné plošné clá na dovoz väčšiny tovarov do USA. Na mnohých obchodných partnerov zároveň uvalil podstatne vyššie, tzv. recipročné clá. Ich účinnosť ale o niekoľko dní pozastavil, aby umožnil rokovania o nových obchodných dohodách. Federálny súd pre medzinárodný obchod v New Yorku v stredu (28. 5.) rozhodol, že Trump prekročil svoje právomoci a väčšinu ciel vyhlásil za neplatné. Biely dom sa proti rozhodnutiu odvolal, pričom ho označil za „prácu aktivistických sudcov“.



Austan Goolsbee, prezident pobočky Fedu v Chicagu, uviedol, že ak by sa zrušili clá, ktoré Trumpova administratíva oznámila 2. apríla, centrálna banka by sa mohla ocitnúť v priaznivej hospodárskej situácii, keď je nezamestnanosť nízka a inflácia klesá. „Ak máte stabilnú plnú zamestnanosť a inflácia smeruje k cieľu, sadzby môžu klesnúť tam, kde by sa nakoniec ustálili,“ povedal. Predstavitelia Fedu podľa neho očakávajú, že dlhodobé úrokové sadzby budú výrazne pod súčasnou úrovňou.



Fed naposledy rozhodoval o nastavení menovej politiky 7. mája. Svoju kľúčovú úrokovú sadzbu ponechal v pásme 4,25 % až 4,50 %, kde sa nachádza od decembra. Šéf Fedu Jerome Powell po májovom zasadnutí vyhlásil, že clá by mohli spomaliť rast ekonomiky a podporiť dlhodobú infláciu.