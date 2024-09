Fed počíta do konca roka s nárastom miery nezamestnanosti na 4,4 %

Washington 18. septembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) spustila cyklus uvoľňovania menovej politiky agresívnym znížením úrokových sadzieb o 50 bázických bodov. Vývoj inflácie je totiž uspokojivý a očakáva ochladenie na trhu práce. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a Reuters.



Menový výbor (FOMC) v stredu znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 4,75 % až 5 % z takmer 23-ročného maxima 5,25 % až 5,50 %, kde sa nachádzala od júla 2023.



Výbor pri hodnotení stavu ekonomiky uviedol, že "rast pracovných miest sa spomalil a miera nezamestnanosti sa zvýšila, aj keď zostáva nízka". FOMC zároveň zvýšil svoju prognózu vývoja nezamestnanosti. Aktuálne počíta do konca roka s jej nárastom na úroveň 4,4 %, na ktorej by mala zostať aj v roku 2025. V júni predpovedal, že miera nezamestnanosti dosiahne v tomto roku 4 %.



Výbor takisto znížil výhľad inflácie meranej indexom cien výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) na 2,3 % z 2,6 %. Do konca roka 2025 by potom mala klesnúť na 2,1 %. Pokiaľ ide o jadrovú infláciu, FOMC skresal svoju projekciu v tomto roku o 0,2 percentuálneho bodu na 2,6 %.



FOMC v porovnaní s júnom nezmenil svoje prognózy rastu ekonomiky. V tomto roku počíta so expanziou hrubého domáceho produktu (HDP) o 2,1 % a v roku 2025 o 2 %.