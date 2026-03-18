Streda 18. marec 2026
Fed ponechal kľúčovú sadzbu v pásme 3,50 % až 3,75 %

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
,aktualizované 
Washington 18. marca (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Menový výbor Fedu (FOMC) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 3,50 % až 3,75 %, kde sa nachádza od decembra 2025.

FOMC vo vyhlásení zverejnenom po zasadnutí len mierne upravil hodnotenie stavu ekonomiky USA. Výbor očakáva v roku 2026 o niečo rýchlejší rast a vyššiu infláciu.

Napriek zvýšenej neistote z dôvodu konfliktu na Blízkom východe predstavitelia Fedu signalizovali, že stále rátajú s niekoľkými uvoľneniami menovej politiky. V tomto roku očakávajú jedno zníženie sadzieb a ďalšie v roku 2027, hoci načasovanie zostáva nejasné.

Z 19 účastníkov FOMC siedmi predpokladajú, že sadzby zostanú tento rok nezmenené, čo je o jedného viac než v decembri. Prognózy na ďalšie roky sú rozptýlené, no medián počíta s ďalším znížením v roku 2027 a následným ustálením kľúčovej sadzby na úrovni okolo 3,1 %.

FOMC vo vyhlásení spomenul aj neistotu vyvolanú vojnou s Iránom, ktorá trvá takmer tri týždne. Konflikt spôsobil uzavretie Hormuzského prielivu a narušil dodávky ropy z Blízkeho východu. To môže udržať infláciu nad 2-percentným cieľom Fedu. „Nie je jasné, aké dôsledky bude mať vývoj na Blízkom východe na ekonomiku USA,“ uviedol výbor.
