Fed ponechal kľúčovú sadzbu v pásme 3,50 % až 3,75 %
FOMC vo vyhlásení zverejnenom po zasadnutí len mierne upravil hodnotenie stavu ekonomiky USA.
Autor TASR
Washington 18. marca (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Menový výbor Fedu (FOMC) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 3,50 % až 3,75 %, kde sa nachádza od decembra 2025.
FOMC vo vyhlásení zverejnenom po zasadnutí len mierne upravil hodnotenie stavu ekonomiky USA. Výbor očakáva v roku 2026 o niečo rýchlejší rast a vyššiu infláciu.
Napriek zvýšenej neistote z dôvodu konfliktu na Blízkom východe predstavitelia Fedu signalizovali, že stále rátajú s niekoľkými uvoľneniami menovej politiky. V tomto roku očakávajú jedno zníženie sadzieb a ďalšie v roku 2027, hoci načasovanie zostáva nejasné.
Z 19 účastníkov FOMC siedmi predpokladajú, že sadzby zostanú tento rok nezmenené, čo je o jedného viac než v decembri. Prognózy na ďalšie roky sú rozptýlené, no medián počíta s ďalším znížením v roku 2027 a následným ustálením kľúčovej sadzby na úrovni okolo 3,1 %.
FOMC vo vyhlásení spomenul aj neistotu vyvolanú vojnou s Iránom, ktorá trvá takmer tri týždne. Konflikt spôsobil uzavretie Hormuzského prielivu a narušil dodávky ropy z Blízkeho východu. To môže udržať infláciu nad 2-percentným cieľom Fedu. „Nie je jasné, aké dôsledky bude mať vývoj na Blízkom východe na ekonomiku USA,“ uviedol výbor.
