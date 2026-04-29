Streda 29. apríl 2026Meniny má Lea
Fed ponechal kľúčovú sadzbu v pásme 3,50 % až 3,75 %

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Autor TASR
,aktualizované 
Washington 29. apríla (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Menový výbor (FOMC) však bol pri rozhodnutí najviac rozdelený od roku 1992. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.

Menový výbor pomerom hlasov 8 ku 4 ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 3,50 % až 3,75 %, kde sa nachádza od decembra 2025. S rozhodnutím nesúhlasili štyria členovia FOMC naposledy v októbri 1992.

Guvernér Stephen Miran opäť hlasoval za zníženie hlavnej sadzby o štvrť percentuálneho bodu, ako to robí od svojho nástupu v septembri 2025.

Ďalšie tri nesúhlasné hlasy prišli od šéfov regionálnych Fedov Beth Hammackovej, Neela Kashkariho a Lorie Loganovej. Tí síce súhlasili s ponechaním sadzieb, no nepodporili zahrnutie signalizácie budúceho uvoľnenia menovej politiky do vyhlásenia FOMC.

Spor sa týkal predovšetkým vety: „Pri zvažovaní rozsahu a načasovania ďalších úprav cieľového pásma kľúčovej úrokovej sadzby bude výbor starostlivo hodnotiť prichádzajúce údaje, meniaci sa výhľad a rovnováhu rizík.“ Táto formulácia totiž naznačuje, že sadzby by mohli smerovať skôr nadol, keďže slovo „ďalších“ odkazuje na predchádzajúce zníženia sadzieb.

Hammacková, Kashkari a Loganová spoločne s ďalšími predstaviteľmi Fedu upozorňujú na riziká pretrvávajúcej inflácie. FOMC vo vyhlásení uviedol, že „inflácia zostáva zvýšená, čiastočne v dôsledku nedávneho rastu globálnych cien energií“.

Toto zasadnutie menového výboru by malo byť posledným pod vedením Jeroma Powella, ktorého by na čele Fedu mal v máji nahradiť Kevin Warsh.
Neprehliadnite

MICHELKO: Zvýšenie dôchodkov pre 90-ročných má šancu na schválenie

Dovolenkári, zbystrite: Môže sa vám zmeniť cena zájazdu?

HRABKO KOMENTUJE REFERENDUM: Slová a skutky

Pellegrini: Slovensko bude hostiť ďalší samit Iniciatívy Trojmoria