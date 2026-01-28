< sekcia Ekonomika
Fed ponechal kľúčový úrok v pásme 3,5 % až 3,75 %
Autor TASR,aktualizované
Washington 28. januára (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami nezmenila nastavenie menovej politiky. Po troch zníženiach sadzieb po sebe tak prerušila cyklus uvoľňovania. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.
Menový výbor (FOMC) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 3,50 % až 3,75 %. Na troch predchádzajúcich zasadnutiach kľúčový úrok znížil, čo prezentoval ako preventívne uvoľnenie, ktoré má zabrániť ďalšiemu oslabeniu trhu práce.
FOMC zároveň zlepšil hodnotenie rastu ekonomiky. Takisto zmiernil obavy o trh práce v porovnaní s infláciou. „Dostupné ukazovatele naznačujú, že ekonomická aktivita rastie solídnym tempom. Prírastky pracovných miest zostávajú nízke a miera nezamestnanosti vykazuje známky stabilizácie,“ uvádza sa vo vyhlásení FOMC. „Inflácia zostáva mierne zvýšená.“
Dôležité je, že z vyhlásenia menového výboru vypadla formulácia, podľa ktorej výbor videl väčšie riziko oslabenia trhu práce než zrýchlenia inflácie. To signalizuje, že Fed vníma svoje dva ciele, ktorými sú nízka infláciu a plná zamestnanosť, ako viac vyvážené, a zrejme sa nebude ponáhľať s ďalším uvoľnením menovej politiky.
Trhy očakávajú, že Fed pristúpi k ďalšej úprave sadzieb dôjde najskôr v júni. „Pri zvažovaní rozsahu a načasovania ďalších úprav bude výbor starostlivo hodnotiť nové údaje z ekonomiky, vývoj výhľadu a rovnováhu rizík,“ uvádza sa vo vyhlásení FOMC.
