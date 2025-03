Fed ponechal svoju kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 4,25 % až 4,50 %

Washington 19. marca (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami druhýkrát po sebe nezmenila nastavenie menovej politiky. Naďalej počíta s tým, že úrokové sadzby do konca roka klesnú dvakrát. TASR o tom informuje na základe správ CNBC a Reuters.



Menový výbor Fedu (FOMC) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 4,25 % až 4,50 %, kde sa nachádza od decembra. Trhy s takýmto rozhodnutím počítali.



Fed takisto aktualizoval svoje projekcie vývoja úrokových sadzieb a ekonomických ukazovateľov. Podľa nových prognóz inflácia v tomto roku zostane vyššia, než sa pôvodne odhadovalo, a rast ekonomiky bude slabší, než sa doteraz predpokladalo.



Inflácia podľa Fedom preferovaného ukazovateľa jadrových výdavkov na osobnú spotrebu (PCE) dosiahne v tomto roku 2,8 % a nie 2,5 %. Ekonomika expanduje len o 1,7 % namiesto 2,1 %. Takisto miera nezamestnanosti bude o niečo vyššia (4,4 % namiesto 4,3 %).



Napriek neistému vplyvu ciel prezidenta Donalda Trumpa na ekonomiku a infláciu, ako aj fiškálnej politike daňových úľav a deregulácie, Fed naďalej počíta v tomto roku s poklesom sadzieb o pol percentuálneho bodu. To znamená dve zníženia sadzieb o 25 bázických bodov. V roku 2026 by sadzby mali klesnúť takisto dvakrát a v roku 2027 raz, kým sa kľúčová sadzba ustáli na dlhodobejšej úrovni okolo 3 %.