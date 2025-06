Fed ponechal úrokové sadzby nezmenené

Washington 18. júna (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami štvrtýkrát po sebe nezmenila nastavenie menovej politiky. Naďalej však počíta s dvomi zníženiami sadzieb v tomto roku. TASR o tom informuje na základe správy CNBC.



Menový výbor Fedu (FOMC) ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 4,25 % až 4,50 %, kde sa nachádza od decembra. Zároveň signalizoval, že dve uvoľnenia menovej politiky do konca tohto roka sú stále na stole.



Fed však zmenil svoj výhľad inflácie a rastu ekonomiky. Dôvodom sú vplyvy obchodnej, fiškálnej a imigračnej politiky administratívy Donalda Trumpa. Predstavitelia Fedu teraz predpokladajú, že inflácia zostane v tomto roku vyššia, než sa predtým odhadovalo, a rast ekonomiky bude nižší.



Jadrová inflácia meraná indexom osobnej spotreby (PCE) by mala dosiahnuť 3,1 % a nie 2,8 %. V roku 2026 by však PCE mal klesnúť na 2,4 %.



Ekonomika USA podľa aktuálnej prognózy Fedu tento rok vzrastie o 1,4 % a nie o 1,7 %. A miera nezamestnanosti dosiahne 4,5 % namiesto 4,4 %.