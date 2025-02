Fed potrebuje pred ďalším uvoľnením dôkazy o spomaľovaní inflácie

Washington 18. februára (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) musí pred ďalším uvoľňovaním menovej politiky vidieť dôkazy, že inflácia bude pokračovať v spomaľovaní, uviedla guvernérka Fedu Michelle Bowmanová.



Bowmanová v pondelok (17. 2.) uviedla, že pred ďalším znížením úrokových sadzieb chce byť viac presvedčená o tom, že inflácia bude tento rok ďalej klesať. Hlavným dôvodom je neistota v súvislosti s vplyvom politík Trumpovej administratívy.



"Chcela by som získať väčšiu istotu, že pokrok v znižovaní inflácie bude pokračovať, keď budeme uvažovať o ďalších úpravách základnej úrokovej sadzby", povedala Bowmanová na konferencii Asociácie amerických bankárov.



Menový výbor Fedu (FOMC) v januári prerušil cyklus uvoľňovania, keď po troch zníženiach sadzieb po sebe ponechal kľúčovú sadzbu v pásme 4,25 % až 4,50 %. Fed spustil aktuálny cyklus uvoľňovania v septembri 2024.



Fed by mal podľa Bowmanovej zostať trpezlivý a venovať väčšiu pozornosť novým údajom o inflácii, ako aj ďalším ukazovateľom ekonomickej aktivity. Takisto musí počkať na to, aký vplyv budú mať politiky novej administratívy na ekonomiku. "Bude veľmi dôležité, aby sme mali lepší prehľad o týchto politikách, o tom ako sa budú realizovať."