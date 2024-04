Fed pravdepodobne počká so znižovaním úrokových sadzieb do jesene

Washington 10. apríla (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) pravdepodobne odloží začiatok redukcie úrokových sadzieb až na september. Predpokladajú to trhy, ktoré tak zareagovali na najnovšie údaje o vývoji inflácie v USA za marec. Tá bola vyššia, než sa očakávalo. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



Spotrebiteľské ceny v Spojených štátoch vzrástli v marci medzimesačne o 0,4 %, čo je rovnaké tempo rastu ako vo februári. Analytici však počítali so spomalením miery inflácie na 0,3 %.



V medziročnom porovnaní sa miera inflácie zrýchlila na 3,5 % po 3,2-percentnom raste spotrebiteľských cien v predchádzajúcom mesiaci. Aj v tomto prípade analytici očakávali miernejší rast spotrebiteľských cien, a to o 3,4 %.



Navyše, jadrová inflácia, ktorá nezahrnuje nestabilné ceny, ako sú ceny potravín a energií, rovnako zaznamenala v medzimesačnom porovnaní 0,4 % a medziročne dosiahla 3,8 %, rovnakú úroveň ako vo februári. Analytici opäť počítali so zmiernením inflácie. V medzimesačnom porovnaní očakávali jadrovú infláciu na úrovni 0,3 % a v medziročnom na úrovni 3,7 %.



V reakcii na nečakane vyššiu mieru inflácie trhy zredukovali svoj pôvodný odhad začiatku znižovania úrokových sadzieb v USA. Inflačný cieľ Fedu je stanovený na 2 % a najnovšie údaje ukázali, že inflácia sa inflačnému cieľu opäť vzdialila.



Podľa trhov je najnovšia inflácia pre Fed príliš vysoká na to, aby pristúpil k redukcii sadzieb už v júni, s čím počítali pred oznámením údajov. Neočakávajú prvú redukciu dokonca ani na konci júla. Ako uviedli, reálny je momentálne septembrový termín.



Navyše, svoje odhady smerom nadol upravili aj v prípade počtu redukcií úrokových sadzieb v tomto roku. Pôvodne počítali s tým, že americká centrálna banka zníži úrokové sadzby v roku 2024 celkovo trikrát. Teraz predpokladajú, že to bude iba dvakrát.