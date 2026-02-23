< sekcia Ekonomika
Fed pravdepodobne ponechá sadzby nezmenené
V januári zaznamenal pracovný trh v USA nečakane dobré výsledky.
Autor TASR
Washington 23. februára (TASR) - Guvernér americkej centrálnej banky (Fed) Christopher Waller predpokladá, že v prípade ďalších pozitívnych údajov z trhu práce bude presadzovať ponechanie úrokových sadzieb na nezmenenej úrovni. Informovala o tom agentúra Reuters. To signalizuje, že Fed ani na najbližšom zasadnutí svoju úrokovú politiku nezmení po tom, ako v januári ponechal úrokové sadzby na pôvodnej úrovni, pričom vtedy Waller presadzoval ich zníženie.
V januári zaznamenal pracovný trh v USA nečakane dobré výsledky. Mimo poľnohospodárstva vzniklo 130.000 nových pracovných pozícií, čo je zhruba dvojnásobne viac, než odhadovali ekonómovia. Tí počítali so vznikom približne 70.000 nových miest. Lepšie sa na začiatku roka vyvíjala aj nezamestnanosť. Americké ministerstvo práce uviedlo, že v januári klesla na 4,3 % zo 4,4 % v decembri, zatiaľ čo ekonómovia očakávali jej zotrvanie na decembrovej úrovni.
Waller označil vznik 130.000 nových pracovných miest za nečakane pozitívny rast. Zároveň povedal, že ak podobný vývoj vykáže pracovný trh aj vo februári, „centrálna banka by podľa neho na marcovom zasadnutí menovú politiku meniť nemala“.
Na predchádzajúcom zasadnutí Fedu koncom januára sa Waller odklonil od väčšinového názoru členov menového výboru, ktorí presadzovali a presadili ponechanie kľúčovej úrokovej sadzby na nezmenenej úrovni. Navrhoval jej zníženie o 25 bázických bodov, a to pre dovtedy slabšie údaje z trhu práce a obavy zo zvyšovania nezamestnanosti.
Jeho rozhodovanie na marcovom zasadnutí Fedu je zatiaľ 50 na 50, pričom o mnohom rozhodnú údaje o vývoji na trhu práce za mesiac február. Tie budú zverejnené 6. marca, pričom zasadnutie Fedu sa uskutoční 17. a 18. marca.
V januári zaznamenal pracovný trh v USA nečakane dobré výsledky. Mimo poľnohospodárstva vzniklo 130.000 nových pracovných pozícií, čo je zhruba dvojnásobne viac, než odhadovali ekonómovia. Tí počítali so vznikom približne 70.000 nových miest. Lepšie sa na začiatku roka vyvíjala aj nezamestnanosť. Americké ministerstvo práce uviedlo, že v januári klesla na 4,3 % zo 4,4 % v decembri, zatiaľ čo ekonómovia očakávali jej zotrvanie na decembrovej úrovni.
Waller označil vznik 130.000 nových pracovných miest za nečakane pozitívny rast. Zároveň povedal, že ak podobný vývoj vykáže pracovný trh aj vo februári, „centrálna banka by podľa neho na marcovom zasadnutí menovú politiku meniť nemala“.
Na predchádzajúcom zasadnutí Fedu koncom januára sa Waller odklonil od väčšinového názoru členov menového výboru, ktorí presadzovali a presadili ponechanie kľúčovej úrokovej sadzby na nezmenenej úrovni. Navrhoval jej zníženie o 25 bázických bodov, a to pre dovtedy slabšie údaje z trhu práce a obavy zo zvyšovania nezamestnanosti.
Jeho rozhodovanie na marcovom zasadnutí Fedu je zatiaľ 50 na 50, pričom o mnohom rozhodnú údaje o vývoji na trhu práce za mesiac február. Tie budú zverejnené 6. marca, pričom zasadnutie Fedu sa uskutoční 17. a 18. marca.