Analytici: Fed možno zníži úrokové sadzby druhý krát v tomto roku

Washington 5. júna (TASR) - Väčšina analytikov je presvedčená, že americká centrálna banka (Fed) pristúpi tento rok k dvom redukciám úrokových sadzieb, pričom k prvej by malo dôjsť v septembri. Na druhej strane je tu stále vysoké riziko, že Fed zníži úrokové sadzby tento rok iba raz, prípadne ich nezníži vôbec. Poukázali na to výsledky najnovšieho prieskumu agentúry Reuters.



V poslednom období viacerí predstavitelia Fedu dali najavo, že banka sa nebude ponáhľať s redukciou úrokových sadzieb. Napriek tomu až 60 % zo 116 analytikov oslovených v prieskume agentúry Reuters 31. mája až 5. júna (konkrétne 68) uviedlo, že Fed zníži úrokové sadzby tento rok dvakrát. To je zhruba rovnaké percento ako v predchádzajúcom prieskume z minulého mesiaca.



Avšak 28 % analytikov (33 zo 116) predpokladá, že Fed sa tento rok rozhodne iba pre jednu redukciu úrokových sadzieb, prípadne tento krok nechá až na rok 2025. S viac než dvomi redukciami počíta iba 15 zo 116 oslovených analytikov.



Veľký počet analytikov (74) však podobne ako v máji predpokladá, že k prvému zníženiu dôjde v septembri. Odhadujú, že banka vtedy zredukuje hlavnú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 5,00 až 5,25 %.



S redukciou v júli počíta iba päť zo 116 analytikov, čo znamená, že očakávania v tomto smere klesajú,. V máji predpokladalo prvú redukciu sadzieb už v júli 11 analytikov. So znížením kľúčovej úrokovej sadzby už na najbližšom zasadnutí 11. a 12. júna nepočíta nikto.