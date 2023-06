Fed prerušil zvyšovanie úrokov, kľúčovú sadzbu ponechal na 5% - 5,25%

Washington 14. júna (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) v súlade s očakávaniami prerušila cyklus sprísňovania menovej politiky. Chce totiž zhodnotiť vplyv doterajších opatrení v boji proti inflácii. Zároveň však avizovala, že úrokové sadzby v tomto roku ešte vzrastú.



Menový výbor (FOMC) v stredu ponechal kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 5 % až 5,25 %. Ekonómovia vo všeobecnosti počítali s týmto rozhodnutím.



"Ponechanie cieľového rozpätia na tomto zasadnutí umožní menovému výboru posúdiť dodatočné informácie a ich dôsledky pre menovú politiku," uvádza sa vo vyhlásení FOMC.



Fed od marca 2022 sprísnil menovú politiku desaťkrát, pričom kľúčová sadzba za ten čas vzrástla celkovo o 5 percentuálnych bodov a dostala sa na najvyššiu úroveň od augusta 2007.



Menový výbor však upozornil, že táto pauza neznamená koniec sprísňovania a že sadzby tento rok ešte porastú. Predstavitelia Fedu aktuálne vidia kľúčový úrok na konci roka na úrovni 5,6 %, čo predpokladá ďalšie dve zvýšenia o 25 bázických bodov.



Fed tiež zvýšil svoje prognózy týkajúce sa vývoja kľúčovej sadzby v najbližších rokoch. V roku 2024 by mala dosiahnuť 4,6 % a 3,4 % v roku 2025. Na porovnanie ešte v marci očakával 4,3 %, respektíve 3,1 %.



To znamená, že Fed by mal začať uvoľňovať menovú politiku na budúci rok, pričom kľúčová sadzba by mala klesnúť o celý 1 percentuálny bod. Dlhodobé očakávania pre kľúčovú sadzbu zostali na úrovni 2,5 %.



Predstavitelia Fedu sú tiež o niečo optimistickejší pokiaľ ide o rast ekonomiky. V tomto roku počítajú so zvýšením hrubého domáceho produktu (HDP) o 1 % (v marci: +0,4 %). Miera nezamestnanosti by mala na konci roka dosiahnuť 4,1 % a nie 4,5 %, ako predpovedali v marci.



Pokiaľ ide o infláciu, v prípade jadrovej inflácie (bez potravín a energií) zvýšili svoju prognózu pre tento rok na 3,9 % z 3,6 % a v prípade celkovej inflácie ju mierne znížili na 3,2 % z 3,3 %.