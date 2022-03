Fed preskúma možnosť vytvorenia digitálneho dolára

Washington 9. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden v stredu nariadil centrálnej banke Fed, aby preskúmala možnosť vytvorenia digitálneho amerického dolára a zvážila pritom riziká a výhody kroku, ktorý by mohol zmeniť svetový finančný systém. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



USA sa vzhľadom na explozívny nárast súkromných digitálnych mien, ako je bitcoin, zamerajú na výskum, vývoj a možnosti nasadenia americkej digitálnej meny.



"Digitálna mena centrálnej banky (CBDC) Spojených štátov môže mať potenciál podporovať efektívne a lacné transakcie, najmä cezhraničné prevody finančných prostriedkov a platby, a podporovať lepší prístup k finančnému systému," uvádza sa v príkaze, podľa ktorého by to mohlo byť aj menej riskantné ako súkromné digitálne aktíva.



Najväčšia svetová ekonomika sa tak pripojí k viac ako 100 krajinám, ktoré skúmajú, alebo spustili pilotné programy s vlastnou digitálnou menou centrálnej banky, vrátane čínskeho digitálneho jüanu.



Americká ministerka financií Janet Yellenová uviedla, že vládne agentúry "vyhodnotia potenciálne riziká finančnej stability digitálnych aktív a posúdia, či majú vhodné záruky".



Vzhľadom na globálne dôsledky používania digitálnych aktív bude Washington spolupracovať s ostatnými vládami na snahách o "vyriešenie rizík súvisiacich s nezákonným financovaním, ochranou spotrebiteľov a investorov a predchádzaniu hrozbám pre finančný systém a širšiu ekonomiku," povedala Yellenová.



Vlády a investori na celom svete sa spoliehajú na americký dolár ako na bezpečnú investíciu. Dolár je tiež kľúčovým prvkom medzinárodného obchodu, vrátane globálneho trhu s ropou.