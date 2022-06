Fed prisľúbil, že urobí všetko, čo bude treba, na zníženie inflácie

Washington 19. júna (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) prisľúbila, že urobí všetko pre spomalenie inflácie. Fed vo svojej výročnej správe, ktorú v piatok (17. 6.) predložil Kongresu, použil jednoznačnú rétoriku a jasne signalizoval "bezpodmienečný" záväzok obnoviť cenovú stabilitu.



Fed uviedol, že použije všetky prostriedky, aby znížil infláciu, ktorá sa v máji dostala na viac než 40-ročné maximum. "Záväzok menového výboru obnoviť cenovú stabilitu, ktorá je nevyhnutná pre zachovanie silného trhu práce, je bezpodmienečný," píše sa v správe.



To je zatiaľ najsilnejšie vyhlásenie Fedu, ktoré potvrdzuje, že bude pokračovať v agresívnom sprísňovaní menovej politiky.



Fed v stredu (15. 6.) v snahe o spomalenie dopytu zdvihol svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 75 bázických bodov do pásma 1,50 % až 1,75 %. To bolo jej najprudšie zvýšenie od roku 1994. Fed tiež signalizoval, že v priebehu tohto roka bude pokračovať v cykle sprísňovania menovej politiky, pričom rast sadzieb bude prudší, než sa predpokladalo. Dôvodom je inflácia, ktorá sa v máji zrýchlila a dostala sa na najvyššiu úroveň od decembra 1981.



Fed okrem zvyšovania sadzieb už tiež spustil takzvané kvantitatívne sprísňovanie, to znamená, že začal zmenšovať svoju bilanciu, ktorá sa výrazne nafúkla nákupom dlhopisov počas uplynulých krízových období, napríklad počas pandémie.



Ekonómovia a investori sa obávajú, že zvyšovanie úrokových sadzieb stiahne ekonomiku do recesie, aj keď šéf Fedu Jerome Powell stále dúfa v "mäkké pristátie". Sprísňovanie menovej politiky už spôsobilo výpredaj rizikovejších aktív, ako sú akcie či kryptomeny.



Širší americký index S&P 500 má za sebou najhorší týždeň od marca 2020 a počas uplynulých dní sa dostal do medvedieho trhu.