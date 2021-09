Fed: Rast ekonomiky USA sa v júli a auguste mierne spomalil

Washington 8. septembra (TASR) - Rast ekonomiky USA sa v júli a auguste mierne spomalil, uviedla americká centrálna banka (Fed). Dôvodom bol nedostatok pracovníkov a materiálov, rovnako ako obavy zo šírenia variantu delta nového koronavírusu.



Príčinou spomalenia bolo predovšetkým to, že spotrebitelia menej chodili do reštaurácií, rovnako ako obmedzenie cestovania a turizmu vo väčšine dištriktov, čo odráža obavy o bezpečnosť vyvolané šírením variantu delta nového koronavírusu, uviedol Fed vo svojej Béžovej knihe (Beige Book).



Béžová kniha je neoficiálnym hodnotením stavu americkej ekonomiky a Fed ju vydáva osemkrát do roka. Centrálna banka pri jej zostavovaní vychádza z informácií od svojich 12 regionálnych bánk.



V niektorých regiónoch aktivita klesla pre nedostatok pracovnej sily a materiálovú krízu, ktorá tiež zvyšuje ceny.