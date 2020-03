Ekonomiku USA ohrozujú koronavírus a prezidentské voľby

Washington 5. marca (TASR) – Ekonomika USA pokračuje v miernom raste. Ohrozujú ju však riziká, medzi ktoré patria epidémia koronavírusu a blížiace sa prezidentské voľby, uviedla americká centrálna banka (Fed).



Fed v takzvanej Béžovej knihe (Beige Book) zverejnenej v stredu, ktorá je neoficiálnym hodnotením stavu americkej ekonomiky, uviedol, že koronavírus ešte nemal výrazný dosah na ekonomiku. Firmy sa však obávajú, že v budúcnosti môžu vplyvy epidémie rásť.



"Existujú signály, že koronavírus negatívne ovplyvňuje cestovný ruch a turizmus v USA," uvádza sa v správe. "Výrobná aktivita expandovala vo väčšine oblastí krajiny, ale boli hlásené aj meškania v rámci výrobných reťazcov, ktoré spôsobil koronavírus." Producenti sa podľa správy obávajú ďalších narušení v nasledujúcich týždňoch.



Fed vydáva Béžovú knihu osemkrát do roka a pri jej zostavovaní vychádza z informácií od svojich 12 regionálnych bánk. Aktuálna Béžová kniha vychádza z údajov získaných do 24. februára.



Fed v utorok nečakane znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o 50 bázických bodov do pásma 1 % až 1,25 % z 1,50 % až 1,75 %. Bolo to prvé núdzové zníženie mimo plánovaného zasadnutia menového výboru (FOMC) od decembra 2008, teda od finančnej krízy. Fed svoje rozhodnutie zdôvodnil tým, že chce podporiť ekonomiku, ktorú ohrozuje koronavírus.