Fed: Rozhodnutia o menovej politike sa budú riadiť novými údajmi

Washington 25. mája (TASR) - Predstavitelia americkej centrálnej banky (FED) na poslednom zasadnutí vyjadrili neistotu, aké tempo sprísňovania menovej politiky môže byť v budúcnosti optimálne. Viacerí účastníci poznamenali, že pokiaľ sa bude ekonomika vyvíjať v súlade s aktuálnymi prognózami, ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb nemusí byť nutné. Podľa iných predstaviteľov by bolo ďalšie sprísnenie pravdepodobne potrebné, ak by pokrok v úsilí o stlačenie inflácie na cieľovú hodnotu 2 % bol aj naďalej príliš pomalý. Zápisnicu zo zasadnutia, ktoré sa uskutočnilo začiatkom mája, zverejnil Fed v stredu (24. 5.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AP.



Predstavitelia Fedu sa v diskusii o vhodnom nastavení menovej politiky zhodli, že budúce rozhodnutia sa budú riadiť údajmi prichádzajúcimi z ekonomiky, na základe ktorých v prípade potreby upravia nastavenie menovej politiky.



Fed začiatkom mája v súlade s očakávaniami zdvihol svoju kľúčovú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov do pásma 5 % až 5,25 %. To bolo desiate sprísnenie menovej politiky od marca 2022, pričom kľúčová sadzba za ten čas vzrástla celkovo o 5 percentuálnych bodov a aktuálne je na najvyššej úrovni od augusta 2007.