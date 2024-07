Fed sa blíži k bodu, keď bude môcť znížiť sadzby, potrebuje dáta

New York 17. júla (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) sa blíži k bodu, keď bude môcť začať so znižovaním úrokových sadzieb. Do júlového zasadnutia však ešte stále nebude mať dostatok potrebných údajov, ktoré by potvrdili, že inflácia udržateľne smeruje k dvojpercentnému inflačnému cieľu. Povedal to prezident newyorského Fedu John Williams. Informovala o tom agentúra Reuters.



Trhy očakávajú, že Fed na najbližšom zasadnutí, ktoré sa uskutoční 30. a 31. júla, ponechá kľúčovú úrokovú sadzbu v pásme 5,25 až 5,50 %, kde sa drží posledný rok. O to viac čakajú, že centrálna banka pristúpi k redukcii úrokových sadzieb na nasledujúcom septembrovom zasadnutí.



Williams v rozhovore pre denník The Wall Street Journal povedal, že čo sa týka vývoja v posledných mesiacoch, cíti, že sa postupne blížia k situácii, ktorú je možné označiť za dezinflačný trend. "Rád by som však videl ešte ďalšie údaje, ktoré by posilnili naše presvedčenie, že inflácia udržateľne smeruje k inflačnému cieľu. Máme na to zopár mesiacov," dodal.



Medzi dôležitými dátami, na ktoré sa čaká, sú najmä spotrebiteľské ceny merané indexom výdavkov na osobnú spotrebu (PCE). To je kľúčový ukazovateľ inflácie v USA, ktorý preferuje americká centrálna banka. PCE v máji vzrástol medziročne o 2,6 %, zatiaľ čo v apríli rast dosiahol 2,7 %. Údaje za jún by mali byť zverejnené 26. júla.



Aj keď tento ukazovateľ bude známy skôr, než Fed zasadne, Williams prakticky vylúčil, že by banka na prípadné pozitívne výsledky reagovala znížením úrokových sadzieb. "Veľa údajov získame v období medzi júlom a septembrom," dodal s tým, že výhodnejšie je mať k dispozícii údaje o vývoji inflácie za dva mesiace.