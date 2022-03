Fed signalizuje agresívnejšie sprísňovanie menovej politiky

Washington 23. marca (TASR) - Predstavitelia americkej centrálnej banky (Fed) signalizujú, že sprísňovanie menovej politiky v USA bude zrejme razantnejšie, než sa doteraz predpokladalo. Dôvodom je vysoká inflácia. Nedokázali však rozptýliť obavy z toho, že prudšie zvyšovanie sadzieb výrazne ochladí ekonomiku aj trh práce. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Fed musí konať agresívnejšie, aby udržal infláciu pod kontrolou," povedal v utorok (22. 3.) šéf saintlouiského Fedu James Bullard v rozhovore pre Bloomberg TV. Podľa neho by kľúčová úroková sadzba mala tento rok stúpnuť na 3 %.



Bullard minulý týždeň nesúhlasil s rozhodnutím svojich kolegov zvýšiť kľúčový úrok len o 25 bázických bodov do pásma 0,25 % až 0,50 % prakticky z nuly, kde sa nachádzal od marca 2020. "Rýchlejšie je lepšie," uviedol v utorok.



Šéf Fedu Jerome Powell v pondelok (21. 3.) uviedol, že inflácia v USA je príliš vysoká a že centrálna banka bude sprísňovať menovú politiku agresívnejšie, ak to bude potrebné.



Inflácia, ktorá je najvyššia za 40 rokov, podľa Powella ohrozuje inak silné zotavovanie ekonomiky. "Trh práce je veľmi silný a inflácia je príliš vysoká," uviedol Powell v prejave pred národnou asociáciou pre podnikovú ekonomiku NABE. "Ak prídeme k záveru, že je primerané konať agresívnejšie a zvyšovať kľúčovú sadzbu o viac než 25 bázických bodov, urobíme to."



Na otázku, čo by mohlo menovému výboru (FOMC) na najbližšom zasadnutí, ktoré sa bude konať 3. a 4. mája, zabrániť zvýšiť sadzby o pol percentuálneho bodu, Powell odpovedal, že nič.



Takisto šéfka clevelanského Fedu Loretta Mesterová počíta s tým, že na niektorom zo zostávajúcich šiestich zasadnutí FOMC sadzby zdvihnú o viac než 25 bázických bodov. Dodala, že kľúčový úrok by sa na konci roka mohol nachádzať na úrovni okolo 2,50 %.



Komentáre predstaviteľov Fedu spôsobili, že trh aktuálne počíta s tým, že v máji a júni úrokové sadzby vzrastú o 50 bázických bodov a že kľúčový úrok sa na konci roka bude nachádzať v pásme 2,25 % až 2,50 %. To je síce menej, že očakáva Bullard, ale viac v porovnaní s minulotýždňovou prognózou Fedu na úrovni 1,9 %.



Podľa Powella je americká ekonomika dostatočne silná na to, aby zvládla vyššie úrokové sadzby bez poškodenia trhu práce. Najlepšie, čo môže Fed urobiť na zabezpečenie zdravia na trhu trhu práce, je totiž dostať infláciu pod kontrolu.



Obchodníci však predpokladajú, že Fed začne v roku 2024 zasa znižovať úrokové sadzby, ako ukazujú ceny termínovaných kontraktov. To znamená, že trh nezdieľa Powellov ekonomický optimizmus.