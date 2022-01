Fed sprísni menovú politiku, aby znížil infláciu, prisľúbil Powell

Washington 11. januára (TASR) - Šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell prisľúbil boj s infláciou.



Fed nebude váhať a prijme opatrenia potrebné na skrotenie inflácie a zabezpečenie plnej zamestnanosti, uviedol Powell vo svojom vystúpení pred bankovým výborom Senátu. Očakáva však, že aktuálna nerovnováha medzi ponukou a dopytom, ktorá podporuje rast cien, sa zníži.



"Ak budeme musieť v priebehu času zvýšiť sadzby viac, urobíme to," uviedol v rámci vypočutia pred výborom, ktoré je prvým krokom k tomu, aby ho Senát schválil vo funkcii na ďalšie 4-ročné obdobie. "Použijeme naše nástroje na to, aby sme opäť znížili infláciu."



Republikáni aj demokrati vyjadrili obavy, že Fed nízkymi úrokovými sadzbami a pumpovaním peňazí prostredníctvom nákupov dlhopisov nadmerne stimuluje ekonomiku, čo podporuje infláciu, ktorá sa pohybuje vysoko nad dvojpercentným inflačným cieľom. To, že tempo rastu cien je vysoké taký dlhý čas, prekvapilo aj predstaviteľov Fedu, ktorí počítali s postupným poklesom inflačných tlakov.



V novembri 2021 dosiahla medziročná inflácia v USA podľa preferovaného meradla Fedu, ktorým je cenový index výdavkov na osobnú spotrebu, 5,7 %.



Powell zdôraznil, že Fed nedáva zo svojich dvoch cieľov, ktorými sú cenová stabilita a plná zamestnanosť, prednosť žiadnemu z nich, ale dodal, že pozornosť centrálnej banky by sa v tejto chvíli mala presunúť na cenovú stabilitu.



"Aby sme dosiahli taký veľmi silný pracovný trh, aký chceme, s vysokou participáciou, potrebujeme dlhú expanziu. Aby sme dosiahli dlhú expanziu, budeme potrebovať cenovú stabilitu. Takže istým spôsobom je vysoká inflácia vážnym ohrozením maximálnej zamestnanosti."



Investori očakávajú, že Fed začne zvyšovať svoju kľúčovú úrokovú sadzbu v marci, teda dva roky potom, čo ju po vypuknutí pandémie v marci 2020 znížil takmer na nulu. Piatková (7. 1.) správa ministerstva práce ukázala, že miera nezamestnanosti v USA v decembri klesla na 3,9 %, čo znamená, že sa už blíži k svojmu predpandemickému minimu 3,5 %.



Powell takisto uviedol, že Fed tento rok zrejme začne redukovať svoju bilanciu, ktorá sa počas pandémie výrazne nafúkla a aktuálne predstavuje 8,77 bilióna USD (7,74 bilióna eur).



(1 EUR = 1,1336 USD)